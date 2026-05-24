Violencia en la costa

Preventiva para "Pompis" Uriarte: el segundo acusado por incendios y amenazas en Colastiné Norte

La jueza Cecilia Labanca ordenó la prisión preventiva de Juan Manuel Uriarte, señalado como coautor de una seguidilla de ataques ocurridos entre febrero y marzo en la zona de la costa santafesina. La investigación ya había derivado en la detención de su yerno, Brian “Juancho” Gómez, tras una serie de allanamientos donde se secuestró un importante arsenal.