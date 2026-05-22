Corte masivo

Incendio en una subestación de Edesur dejó sin luz a miles de usuarios en Buenos Aires

El fuego se desató en una instalación eléctrica de la empresa distribuidora y provocó interrupciones del servicio en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Bomberos y personal técnico trabajaron durante varias horas para controlar la situación y restablecer el suministro.