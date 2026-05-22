Un incendio registrado en una subestación eléctrica de la empresa Edesur provocó este jueves un importante corte de energía que afectó a miles de usuarios en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. El episodio generó interrupciones del servicio eléctrico, complicaciones en el tránsito y reclamos de vecinos que permanecieron varias horas sin suministro.
Incendio en una subestación de Edesur dejó sin luz a miles de usuarios en Buenos Aires
El fuego se desató en una instalación eléctrica de la empresa distribuidora y provocó interrupciones del servicio en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Bomberos y personal técnico trabajaron durante varias horas para controlar la situación y restablecer el suministro.
El hecho ocurrió en una de las instalaciones de distribución que abastecen a distintos barrios porteños. Tras detectarse el foco ígneo, se desplegó un operativo conjunto entre personal de Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil y técnicos de la compañía para contener las llamas y evitar daños mayores. Como medida preventiva, también se realizaron tareas de aislamiento de la zona afectada.
De acuerdo con la información difundida por Edesur y autoridades locales, el incendio afectó equipos de media tensión y obligó a interrumpir el suministro eléctrico en distintos puntos de la red. La situación repercutió en hogares, comercios y servicios urbanos que quedaron sin energía durante gran parte de la jornada.
Qué barrios fueron afectados
Entre las zonas alcanzadas por el apagón se encontraban barrios del sur y centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde vecinos reportaron cortes prolongados y problemas derivados de la falta de energía. También se registraron inconvenientes en semáforos, servicios de transporte y actividades comerciales.
En algunos sectores, la interrupción eléctrica impactó sobre edificios residenciales que dependen de sistemas eléctricos para el funcionamiento de ascensores, bombas de agua y portones automáticos. Comercios gastronómicos y pequeños negocios también manifestaron dificultades para continuar con la atención habitual debido a la falta de suministro.
A través de sus canales oficiales, Edesur informó que el corte se originó a partir de una falla vinculada al incendio en la subestación y señaló que personal técnico trabajó para reconfigurar la red y restablecer el servicio de manera progresiva.
La empresa indicó además que se realizaron maniobras alternativas para reducir la cantidad de usuarios afectados mientras avanzaban las tareas de reparación.
En redes sociales, numerosos usuarios compartieron imágenes y videos del momento en que se observaban llamas y columnas de humo provenientes de la instalación eléctrica. También expresaron reclamos por la falta de información y por la demora en la restitución total del servicio.
Operativo y restitución del servicio
El operativo para controlar el incendio se extendió durante varias horas. Bomberos trabajaron sobre los equipos afectados y realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego. Según trascendió, no se reportaron personas heridas ni evacuaciones masivas, aunque la zona permaneció parcialmente restringida mientras continuaban las labores técnicas.
Desde el Gobierno porteño informaron que se realizó un monitoreo permanente de la situación debido al impacto sobre la circulación vehicular y algunos servicios urbanos. Personal de tránsito intervino en distintos cruces afectados por la salida de funcionamiento de semáforos.
Con el correr de la tarde y la noche, Edesur comenzó a restablecer el servicio de forma paulatina en varias áreas afectadas. Sin embargo, algunos usuarios continuaban sin suministro mientras se desarrollaban trabajos de reparación y verificación técnica sobre la infraestructura dañada.
El episodio volvió a poner en discusión el estado de la red eléctrica y la capacidad de respuesta ante contingencias en momentos de alta demanda. En los últimos años, distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano registraron cortes de energía vinculados tanto a fallas técnicas como a problemas de infraestructura en instalaciones de distribución.
Aunque el suministro comenzó a normalizarse gradualmente, vecinos de distintos barrios manifestaron preocupación por la repetición de interrupciones eléctricas y por el impacto que estos episodios generan sobre la vida cotidiana, especialmente en jornadas de bajas temperaturas y elevado consumo energético.
Las autoridades indicaron que continuarán las evaluaciones técnicas para determinar las causas exactas del incendio y el nivel de afectación sobre los equipos de la subestación.