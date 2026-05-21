Comparación nacional

El peso de los impuestos pone a la tarifa de la EPE entre las de mayor costo

Un estudio que mes a mes ofrecen la UBA y el Conicet confirma la preocupante tajada de gravámenes que encarecen la energía eléctrica para los usuarios residenciales. En el caso de los hogares, la EPE se queda con un porcentaje de las boletas que es menor al promedio nacional.