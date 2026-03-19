Diez detenidos tras allanamientos por microtráfico en San Justo

Un total de 10 personas fueron detenidas hoy en 10 allanamientos realizados esta mañana en la ciudad de San Justo en el marco de un legajo penal que tramita en el MPA por la venta de droga al menudeo en esa ciudad.
Los procedimientos se realizaron en el marco de un legajo penal que tramita en el MPA por la venta de droga al menudeo en esa ciudad.
Un total de 10 personas fueron detenidas hoy en 10 allanamientos realizados esta mañana en la ciudad de San Justo en el marco de un legajo penal que tramita en el MPA por la venta de droga al menudeo en esa ciudad.
La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados en la Política de Persecución Penal del MPA. En tal sentido, en enero de este año, la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General comenzó con las primeras diligencias y el caso fue asignado a los fiscales Eric Fernández y Daniela Montegrosso.
Los allanamientos de esta mañana fueron llevados a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo, que contó con la colaboración de agentes de otras unidades regionales de toda la provincia.
Además de la detención de las 10 personas, se secuestró cocaína y marihuana preparadas para su venta al por menor; plantas de marihuana; elementos para el fraccionamiento y venta de droga al menudeo.
Tamibién se procedió al secuestro de dos escopetas de aire comprimido y una carabina calibre 22; una balanza con vestigios de cocaína; 22 teléfonos celulares y una notebook; cartuchos de distintos calibres; dinero en efectivo y cuadernos con anotaciones.
Seis de los allanamientos se realizaron en el barrio Reyes en viviendas ubicadas en Silvestre Begnis al 1.300; Enrique Rodríguez al 2.000 y al 2.200; Pedro Millán al 2.700; Cortada 55 al 1.300 y Pedro Millán y vías de FFCC General Belgrano.
Además, fueron allanadas dos construcciones en una ladrillería ubicada a 600 metros al este de la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 563; y una vivienda en Calle Pública, entre Independencia e Italia.