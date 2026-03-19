#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Los "quema-coches" no se rinden

Investigan el incendio intencional de un automóvil en Amenábar al 3500

Se trata de un Ford Ka que estaba estacionado frente a la vivienda de su propietaria. Las llamas provocaron la destrucción total del coche. El siniestro fue calificado como intencional.

El Ford Ka resultó con daños totales. Foto: Gentileza El Ford Ka resultó con daños totales. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

Un vehículo fue destruido por un incendio durante la madrugada de este jueves en inmediaciones de calle Amenábar al 3500, en la ciudad de Santa Fe. El hecho es investigado como intencional y, por el momento, no hay personas detenidas.

El episodio fue advertido por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) que realizaban recorridas preventivas por la zona. Los uniformados observaron una columna de humo y se dirigieron al lugar.

El momento en que el Ford Ka ardía en llamas. Foto: GentilezaEl momento en que el Ford Ka ardía en llamas. Foto: Gentileza

Al arribar, constataron que un automóvil Ford Ka se encontraba envuelto en llamas, con el fuego ya generalizado.

Intervención de bomberos

Ante la situación, se solicitó la presencia de la Agrupación de Bomberos Zapadores, que logró sofocar el incendio tras varios minutos de trabajo.

El momento de la interverción de los bomberos. Foto: GentilezaEl momento de la interverción de los bomberos. Foto: Gentileza

Una vez controlado el foco ígneo, se realizaron las pericias correspondientes, las cuales determinaron que el origen del fuego fue intencional.

El testimonio de la propietaria

En el lugar se hizo presente la dueña del vehículo, identificada como M. J. J., quien manifestó que se despertó tras escuchar ruidos provenientes de la calle.

Al salir, observó que su automóvil estaba incendiándose frente a su domicilio. También indicó que el rodado se encontraba fuera de uso y que no contaba con seguro.

Automóvil incendiado en Amenábar 3500. Foto: GentilezaAutomóvil incendiado en Amenábar 3500. Foto: Gentileza

El hecho no dejó personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales totales. Intervienen las autoridades competentes para determinar las circunstancias del incendio y dar con los responsables.

El episodio se inscribe en una modalidad delictiva que ha generado preocupación en distintos sectores de la ciudad.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro