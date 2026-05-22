Este jueves por la noche un vehículo fue consumido totalmente por las llamas en un camino rural de Villa Eloísa, departamento Iriondo, a la vera de la Ruta Nacional 178, en el sur de la provincia de Santa Fe. Pasadas las 20, se recibió un llamado al cuerpo de Bomberos Voluntarios, alertando sobre el incendio de un automóvil en inmediaciones de la traza.
Misterioso incendio de un vehículo en la zona rural de Villa Eloísa
Ocurrió sobre un camino ubicado a las afueras de esa localidad del departamento Iriondo. Se desconocen las causales del siniestro. Trabajaron en el lugar dos dotaciones de Bomberos.
Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el rodado se encontraba completamente calcinado y sin ocupantes en su interior. Personal de la Policía local ya trabajaba en la escena al momento del arribo de los Bomberos.
Para controlar la situación intervinieron dos autobombas junto a efectivos policiales, quienes llevaron adelante tareas de extinción, enfriamiento y verificación de la zona.
Las labores finalizaron cerca de las 21:55, momento en que las unidades regresaron al cuartel, mientras que la Policía permaneció en el lugar realizando las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas involucradas ni cómo se habría iniciado el fuego.