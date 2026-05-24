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Fuerte choque en barrio Roma: un remís terminó contra una vivienda y hubo una mujer herida

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo sobre Gobernador Freyre al 6000. Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba como pasajera resultó herida y fue trasladada al hospital Iturraspe.

La imagen da cuenta de la violencia del encontronazo. Foto: Flavio RainaLa imagen da cuenta de la violencia del encontronazo. Foto: Flavio Raina
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Un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este domingo en la ciudad de Santa Fe dejó como saldo una mujer herida y daños materiales sobre una vivienda y una columna del tendido eléctrico.

El siniestro se produjo minutos después de las 10 en Gobernador Freyre al 6000, entre Gorostiaga y Lavaisse, en barrio Roma, donde colisionaron dos vehículos por causas que aún son materia de investigación.

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Según las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, a raíz del impacto uno de los rodados —un remís— perdió el control, terminó subiéndose a la vereda y chocó contra un poste de luz y el ingreso de un domicilio de la zona.

Una pasajera resultó lesionada

Como consecuencia del violento impacto, una mujer que viajaba como pasajera en el remís sufrió diversas lesiones y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias 107.

La imagen da cuenta de la violencia del encontronazo. Foto: Flavio RainaFuerte choque en Gdor Freyre al 6000. Foto: Flavio Raina

Tras una primera atención en el lugar, la víctima fue trasladada al hospital Iturraspe con politraumatismos, indicaron voceros del operativo.

Hasta el momento no trascendió la gravedad de las heridas, aunque se confirmó que la mujer permanecía consciente al momento de ser derivada.

Daños sobre una vivienda y un poste

Además de las consecuencias físicas para la pasajera, el accidente provocó importantes daños materiales en el sector donde terminó detenido el vehículo de alquiler.

La imagen da cuenta de la violencia del encontronazo. Foto: Flavio RainaFuerte choque en Gdor Freyre al 6000. Foto: Flavio Raina

El remís impactó de lleno contra una columna del alumbrado y parte del frente de una propiedad ubicada sobre Gobernador Freyre.

La secuencia generó momentos de tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, especialmente debido al riesgo derivado del tendido eléctrico.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

Tras el aviso recibido por la central de emergencias, personal policial y unidades sanitarias trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

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En paralelo, efectivos de la Unidad Regional I iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

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