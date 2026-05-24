Conmoción en Buenos Aires

Quiénes eran las cinco víctimas fatales del choque en San Vicente

El brutal accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 6 dejó cinco muertos, entre ellos dos menores. Las víctimas viajaban en un Peugeot 207 que fue impactado desde atrás por una camioneta. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.