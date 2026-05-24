La tragedia vial ocurrida este fin de semana en San Vicente provocó fuerte conmoción en la provincia de Buenos Aires y dejó a una familia completamente devastada. Cinco personas murieron luego de que el automóvil en el que viajaban fuera embestido desde atrás por una camioneta sobre la Ruta Provincial 6, en dirección hacia Cañuelas.
Quiénes eran las cinco víctimas fatales del choque en San Vicente
El brutal accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 6 dejó cinco muertos, entre ellos dos menores. Las víctimas viajaban en un Peugeot 207 que fue impactado desde atrás por una camioneta. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
Entre las víctimas había dos menores de edad. El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes del Peugeot 207 fallecieron prácticamente en el acto, según confirmaron fuentes policiales y de emergencia que trabajaron en el lugar.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 53 de la ruta, uno de los corredores viales más transitados del territorio bonaerense. Las autoridades continúan investigando las causas del choque mientras avanzan las pericias accidentológicas y judiciales.
Las víctimas y el impacto del choque
De acuerdo con la información oficial difundida por investigadores y medios bonaerenses, el Peugeot era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, domiciliada en la localidad de Guernica.
Junto a ella viajaban Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; otro hombre adulto cuya identidad aún no había sido oficialmente confirmada en las primeras horas posteriores al siniestro; y dos menores de edad.
Distintas publicaciones señalaron que entre los fallecidos había un bebé y una niña pequeña, lo que profundizó el impacto emocional generado por la tragedia.
Según los primeros datos de la investigación, el automóvil fue embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un joven de 28 años identificado como Leandro Panetta, oriundo de Quilmes.
El choque provocó severos daños sobre el Peugeot, especialmente en la parte trasera y lateral del vehículo. Las imágenes difundidas tras el accidente mostraron el automóvil prácticamente destruido sobre la banquina.
Personal policial, bomberos y ambulancias acudieron rápidamente al lugar luego de llamados de emergencia realizados por otros automovilistas que circulaban por la zona. Sin embargo, los equipos médicos constataron que los cinco ocupantes del automóvil ya habían fallecido.
Durante varias horas permaneció restringida la circulación sobre el sector de la ruta mientras trabajaban peritos, policías y equipos de rescate.
El caso generó además fuerte repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos comenzaron a despedir a las víctimas y expresar mensajes de dolor por lo ocurrido.
La investigación y el avance judicial
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente, que ordenó distintas medidas para determinar cómo se produjo el choque y establecer posibles responsabilidades penales.
El conductor de la camioneta fue trasladado inicialmente a un centro de salud bajo custodia policial y posteriormente quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones judiciales.
En una primera instancia, el expediente fue caratulado como “homicidio culposo”, figura que se utiliza cuando una muerte ocurre sin intención directa, pero como consecuencia de una conducta imprudente o negligente.
Los investigadores analizan ahora distintos elementos técnicos vinculados al hecho, entre ellos la velocidad de circulación, las condiciones de visibilidad, posibles maniobras previas y el estado general de la ruta al momento del accidente.
También se esperaba el resultado de pericias mecánicas y toxicológicas para determinar si existieron factores adicionales que pudieran haber influido en el siniestro.