Una comitiva policial de la Comisaría Distrito 12ª de Santo Tomé, junto a personal de la Cuarta Zona, debió intervenir de oficio este domingo a la madrugada ante una situación de extrema vulnerabilidad social y sanitaria que afectó a cuatro menores de edad.
Drama en Santo Tomé: hallan bebé en estado crítico y sus cuatro hermanitas en situación de abandono
El procedimiento se inició en la Comisaría Distrito 12ª, luego de que un hombre se presentara con su hijo descompensado por broncoaspiración. En el hospital de Niños Alassia, se constató que el bebé presentaba ampollas, escoriaciones y un avanzado estado de desatención. Interviene el MPA y la Secretaría de la Niñez.
El caso, calificado provisoriamente por la Justicia como Abandono de persona, se originó cuando un lactante de apenas un mes de vida ingresó en estado crítico al efector local.
El episodio comenzó a las 2:55 horas en la guardia de la mencionada dependencia. Allí se presentó un hombre con su hijo de un mes en brazos, manifestando que el pequeño se había ahogado mientras tomaba la mamadera.
De acuerdo al acta oficial, el bebé presentaba un cuadro de cianosis (coloración morada en la piel) y no emitía llanto, lo que motivó maniobras de reanimación cardiopulmonar urgentes por parte de una oficial de la dotación.
Traslado de urgencia al hospital
Ante la gravedad del cuadro, los efectivos coordinaron con la Central de Emergencias 911 el traslado inmediato del menor y de su progenitor hacia el hospital Samco santotomesino. En el nosocomio fueron recibidos por la médica de guardia, quien logró estabilizar al niño tras constatar que había sufrido una broncoaspiración.
Sin embargo, el informe médico inicial encendió las alarmas de las autoridades policiales y judiciales: el lactante presentaba severos signos de desatención. Se encontraba completamente mojado, con escasa vestimenta para la temperatura nocturna, escoriaciones y ampollas en la zona del pañal, además de tener el abdomen rígido.
Debido a la complejidad de estas lesiones, se ordenó su derivación al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.
Desinterés materno y menores en riesgo
La situación sumó tensión cuando los uniformados intentaron ubicar a la madre del niño en el Samco para que acompañara el traslado. Los agentes constataron que la mujer se había retirado por sus propios medios hacia su vivienda, demostrando desinterés por la salud del bebé. Una patrulla debió acudir al domicilio familiar.
Al arribar al inmueble, el personal policial constató otra irregularidad: en la propiedad se encontraban las otras tres hijas de la pareja —de 12, 5 y un año de vida— bajo el cuidado exclusivo de un tío de 62 años.
Tras asegurar la presencia de la madre junto al bebé en el hospital Alassia, el padre regresó a la vivienda para quedar en custodia temporal de las tres niñas, mientras se iniciaban las comunicaciones de rigor con los organismos de protección.
Actuaciones judiciales y resguardo
El fiscal en turno del Ministerio de la Acceso a la Justicia (MPA), Dr. Cecchini, junto con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, coordinaron las acciones a seguir. Desde el organismo provincial se dispuso el resguardo de los cuatro menores, solicitando el traslado de las tres niñas para una evaluación médica integral por parte del médico policial.
Finalmente, la Fiscalía ordenó que, una vez garantizado el resguardo efectivo de todos los hermanos por parte del equipo de Niñez, se proceda a la identificación dactiloscópica de ambos progenitores. Los mismos quedarán encausados en estado de libertad, imputados por la presunta autoría del delito de abandono de persona, previsto en el artículo 106 del Código Penal Argentino.