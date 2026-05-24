Investigan a sus progenitores

Drama en Santo Tomé: hallan bebé en estado crítico y sus cuatro hermanitas en situación de abandono

El procedimiento se inició en la Comisaría Distrito 12ª, luego de que un hombre se presentara con su hijo descompensado por broncoaspiración. En el hospital de Niños Alassia, se constató que el bebé presentaba ampollas, escoriaciones y un avanzado estado de desatención. Interviene el MPA y la Secretaría de la Niñez.