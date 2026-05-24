Personal de la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe aprehendió a dos hombres y secuestró más de 3 kilos de presunta cocaína durante un operativo de control vehicular realizado el sábado por la noche sobre Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 507, en inmediaciones del ex peaje, en jurisdicción de Nelson.
A la altura de Nelson: cayeron dos motociclistas con más de 3 kilos de cocaína
Los involucrados tienen 24 y 25 años. Transportaban tres "ladrillos" compactados del estupefaciente. Mediante reactivos químicos confirman que se trataba de cocaína de máxima pureza, lo que derivó en la inmediata detención de los involucrados y el secuestro del vehículo en el que se movilizaban.
El procedimiento se desencadenó durante los últimos minutos de la noche del sábado, en una zona considerada clave y "caliente" por el constante flujo vehicular que conecta al norte provincial con la capital santafesina.
Allí, efectivos de la Unidad Operativa Regional Nº 3 de la Policía de Santa Fe mantenían montado un retén selectivo de vehículos. Todo transcurría bajo los carriles normales hasta que la silueta de una motocicleta llamó la atención de los uniformados. El rodado marchaba con dos ocupantes a bordo y, al notar la presencia del retén policial, sus movimientos delataron un nerviosismo inocultable.
El hallazgo en la requisa
Los agentes le ordenaron al conductor que detuviera la marcha sobre la banquina. Tras identificar a los sospechosos —dos jóvenes de 24 y 25 años, ambos con domicilio fijado en barrios de la ciudad de Santa Fe—, el personal actuante decidió profundizar la inspección de acuerdo a los protocolos vigentes.
Ante la presencia de testigos civiles convocados de urgencia para garantizar la legalidad del acto, se procedió a la requisa de las pertenencias que llevaban los sospechosos.
Fue en ese preciso instante cuando la rutina del control caminero se quebró: ocultos entre sus efectos personales, los policías toparon con tres paquetes rectangulares, compactos y celosamente embalados —los denominados "ladrillos"—, además de un envoltorio menor, todos conteniendo una sustancia blanquecina.
Peritaje y pesaje
De inmediato se dio intervención a los especialistas de la División Microtráfico. Bajo estrictas normas de custodia, los peritos reactivos confirmaron lo que los uniformados sospechaban a simple vista: el test de campo arrojó resultado positivo para cocaína.
La balanza oficial marcó un peso superior a los tres kilogramos, un volumen que excede largamente lo que se considera para consumo personal y que abre líneas investigativas sobre el verdadero destino y el eslabón de la cadena criminal que integraban los detenidos.
Por razones de jurisdicción y seguridad, las actuaciones de rigor, los detenidos y el material estupefaciente secuestrado fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría Distrito 15ª de la localidad de Nelson, donde quedaron a disposición de la Justicia.
En tanto, la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos también quedó incautada como pieza clave para el expediente que recién comienza a instruirse.