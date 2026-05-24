Operativo en ruta 11

A la altura de Nelson: cayeron dos motociclistas con más de 3 kilos de cocaína

Los involucrados tienen 24 y 25 años. Transportaban tres "ladrillos" compactados del estupefaciente. Mediante reactivos químicos confirman que se trataba de cocaína de máxima pureza, lo que derivó en la inmediata detención de los involucrados y el secuestro del vehículo en el que se movilizaban.