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Impactante choque y rescate: una mujer quedó atrapada en una camioneta

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la esquina de General Paz y Luciano Torrent. Bomberos debió realizar maniobras de rescate para liberar a una de las ocupantes, mientras que dos personas fueron trasladadas al hospital Cullen.

Grave accidente en Gral Paz y Luciano Torrent. Foto: GentilezaGrave accidente en Gral Paz y Luciano Torrent. Foto: Gentileza
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Un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Santa Fe dejó como saldo a una mujer atrapada dentro de una camioneta y dos personas trasladadas al hospital Cullen.

El episodio se registró alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de avenida General Paz y Luciano Torrent, en barrio Candioti, donde colisionaron un automóvil Chevrolet Cruze y una Ford Ecosport.

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Cuando personal de emergencias arribó al lugar encontró a la camioneta volcada sobre uno de sus laterales, mientras que el otro vehículo permanecía detenido sobre la ochava sudoeste de la esquina.

Una mujer quedó atrapada en el habitáculo

Dentro de la Ecosport se encontraba una mujer de 50 años que no podía salir por sus propios medios debido a la posición en la que había quedado el vehículo tras el impacto.

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Junto a ella viajaba un joven de 19 años, quien logró abandonar el habitáculo antes de la llegada de los rescatistas.

Ante la situación, personal de Bomberos realizó maniobras de rescate vehicular ingresando a la camioneta por el portón trasero. Luego de varios minutos de trabajo lograron extraer a la mujer utilizando una tabla espinal, mientras aguardaban la llegada de las ambulancias del SIES 107.

Traslados al hospital Cullen

Minutos después arribó una unidad sanitaria que dispuso el traslado preventivo del joven al hospital José María Cullen para la realización de estudios y controles médicos. Posteriormente, otra ambulancia derivó a la mujer hacia el mismo centro de salud.

Grave accidente en Gral Paz y Luciano Torrent. Foto: GentilezaGrave accidente en Gral Paz y Luciano Torrent. Foto: Gentileza

Según indicaron fuentes del procedimiento, al momento de la llegada de los equipos de emergencia el conductor del Chevrolet Cruze no se encontraba en el lugar.

Intervino personal policial y peritos

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, Bomberos procedió además al corte preventivo del suministro eléctrico de ambos vehículos para evitar riesgos mayores.

En tanto, efectivos del Comando Radioeléctrico preservaron la escena del siniestro a la espera de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque.

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