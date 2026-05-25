Policía de Santa Fe

Detienen otra vez a un jovencito por múltiples robos a comercios y viviendas en San José del Rincón

La policía lo aprehendió luego de un llamado al 911 por una tentativa de robo en proceso. Investigadores sostienen que el menor estaba vinculado a diversos hechos contra despensas, locales y propiedades particulares de la ciudad costera.