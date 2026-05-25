La Jefatura de la Unidad Regional "I" informó a la comunidad de San José del Rincón que, gracias al compromiso inclaudicable y el trabajo coordinado entre las fuerzas operativas locales y la Justicia, se logró poner fin al accionar de un menor de 17 años, conocido en el ámbito delictivo y vecinal como el "terror de los comerciantes".
Detienen otra vez a un jovencito por múltiples robos a comercios y viviendas en San José del Rincón
La policía lo aprehendió luego de un llamado al 911 por una tentativa de robo en proceso. Investigadores sostienen que el menor estaba vinculado a diversos hechos contra despensas, locales y propiedades particulares de la ciudad costera.
Último procedimiento en flagrancia
Iniciada la madrugada del sábado, el personal del Comando de la Costa acudió de forma inmediata a un llamado de emergencia al 911 en las inmediaciones de calle Independencia y el Terraplén por una tentativa de robo en proceso.
Gracias a la rapidez de la respuesta táctica de los efectivos del Comando y a las descripciones aportadas, se logró la aprehensión del joven en la vía pública, aportando la víctima registros fílmicos clave que constataron el hecho.
Seguidilla de robos a comercios y viviendas
La Comisaría Distrito 14° de San José del Rincón venía realizando un minucioso seguimiento de este menor, quien ya registraba una preocupante seguidilla de robos perpetrados contra comercios y propiedades de la zona.
Entre sus antecedentes inmediatos dentro de la jurisdicción, se destaca un patrón constante de ataques a despensas, locales de indumentaria y propiedades particulares, incluyendo un cuantioso robo domiciliario donde sustrajo una millonaria suma de dinero previo barretear las rejas.
El menor había recuperado la libertad el viernes por la tarde y, denotando un total desprecio por la propiedad ajena, volvió a cometer un robo a las pocas horas, siendo inmediatamente neutralizado por la policía.
Con la Justicia de Menores
Frente a este escenario de reincidencia crónica que generaba una legítima preocupación en la sociedad, las autoridades de la Comisaría 14° trabajaron de manera mancomunada y aportaron un sólido legajo probatorio, en un esquema de labor conjunta con la Fiscalía de Menores en turno.
Tras la correspondiente audiencia imputativa celebrada en las últimas horas, la magistratura interviniente dispuso de forma taxativa que el menor continúe en calidad de detenido y ordenó su traslado inmediato a un Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas (ESPA) en la ciudad de Venado Tuerto, en el extremo sur provincial.
Compromiso con el vecino
Con esta resolución, la Policía de la Provincia de Santa Fe —a través del profesionalismo del Comando de la Costa y de la Comisaría 14°— ratifica su permanente compromiso con la seguridad, la prevención del delito y la la restitución de la paz social para todos los comerciantes y vecinos de San José del Rincón.