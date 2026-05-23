En la noche de este viernes 22 de mayo se volvieron a encender las alarmas de los vecinos de la zona countries de la ciudad de Santo Tomé, a la vera de la Autopista Santa Fe - Rosario. Otro hecho delictivo despertó preocupación entre vecinos que pasaron un mal trago en el inicio del fin de semana largo.
Preocupación en los countries de Santo Tomé por seguidilla de intromisiones
En los últimos días se registraron episodios que encendieron las alarmas de los vecinos de diversos barrios privados. Los delincuentes pasan de un predio a otro a través de los cercos perimetrales.
Fuentes policiales y los propios relatos de quienes habitan en ese sector del área metropolitana de la capital santafesina sirven para describir lo sucedido.
Increíble secuencia
Según se supo, un sujeto aún no identificado ni detenido irrumpió el barrio privado La Tatenguita y se metió en una casa. El sistema de seguridad de la vivienda detectó la presencia extraña y comenzó a sonar.
Vecinos dieron cuenta de lo ocurrido a la seguridad del lugar y a la policía, mientras el individuo escapaba hacia el tejido. Con el correr de los minutos, se conoció que este hombre vestido con ropas oscuras en su huida ingresó a un country lindero, El Paso.
En este otro barrio privado, trascendió que el sujeto en cuestión se metió en una casa. Al sentir la presencia de un intruso, un joven que permanecía en esa vivienda habría escapado por un balcón del inmueble.
Por lo que pudo saber El Litoral, entrada la mañana de este sábado el individuo no había sido atrapado ni identificado.
Entre los mensajes de vecinos que llegaron hasta la redacción se pueden reproducir los siguientes: “Mucha preocupación y organización de todos extremando cuidados”, remarcó una vecina este sábado por la mañana.
“Acaban de entrar a robar en El Paso. Estaba armado. El ladrón se pasó desde La Tatenguita”, advirtieron en la noche del viernes a este diario.
En alerta
Desde la administración del barrio El Paso, emitieron un comunicado donde aclaran que ya se pusieron en contacto con el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, para “solicitar refuerzo de patrullajes, los cuales ya se encuentran trabajando en el barrio”.
“Solicitamos permanecer en las viviendas y ante cualquier situación de alerta, comunicarse de inmediato con la guardia principal”, reza otro de los párrafos de la misiva que les llegó a los vecinos del citado barrio privado.
Al mismo tiempo, comentaron que el Jefe de Seguridad privada del lugar mantiene contacto permanente con “la jefa de policía, Margarita Romero, quien envió patrulleros adicionales que ya están trabajando en el área”.
Antecedentes
Como viene reflejando El Litoral, lo ocurrido este viernes por la noche no fue un hecho aislado. En la noche del miércoles 20 de mayo, pasó algo parecido en El Pinar, otro barrio privado ubicado a la vera de la autopista.
Según la crónica de este medio, los malvivientes irrumpieron en un domicilio del lote 192 del citado country y fueron directo al dormitorio de la familia. Allí, los dueños de casa notaron la falta de joyas, de otros elementos de valor y dólares que tenían ahorrados.
Al respecto, un vecino del country revisó sus cámaras de seguridad y divisó un individuo con el rostro cubierto por una capucha, merodeando su propiedad e intentando abrir las puertas de su camioneta Ford Ranger estacionada en el lugar, para luego retirarse con rumbo desconocido al no lograr su cometido.
Más atrás en el tiempo, pero siempre en 2026 un hecho ilícito se registró en el barrio privado Aires del Llano.
“Un delincuente armado irrumpió en dos viviendas, efectuó al menos un disparo y huyó tras llevarse dinero, dólares y joyas. Interviene la Justicia bajo la figura de robo calificado y hurto”, resumió El Litoral el 30 de enero de este año.
Unos días antes, sobre finales de 2025, La Tatenguita había sido escenario de un robo que terminó con una caja fuerte arrojada a una piscina. El inesperado panorama fue descubierto por un trabajador del lugar que notó el pesado objeto en el fondo de la pileta.