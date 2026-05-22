Inseguridad en Santo Tomé

Habrían robado en una vivienda de barrio La Tatenguita

El hecho habría ocurrido este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Los Cipreses. Vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre vestido de negro que habría ingresado a una propiedad, activado la alarma y escapado antes de la llegada de la Policía y personal de seguridad privada.