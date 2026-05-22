Momentos de tensión se habrían vivido este viernes en barrio Tatenguita, en Santo Tomé, luego de que un delincuente ingresara a una vivienda ubicada sobre calle Los Cipreses.
Habrían robado en una vivienda de barrio La Tatenguita
El hecho habría ocurrido este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Los Cipreses. Vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre vestido de negro que habría ingresado a una propiedad, activado la alarma y escapado antes de la llegada de la Policía y personal de seguridad privada.
Según relataron vecinos del sector, el sospechoso vestiría ropa negra y habría sido detectado cuando sonó la alarma de la propiedad. Tras el aviso al 911, personal policial y agentes de seguridad privada habrían iniciado un operativo en la zona para intentar localizarlo.
Pese al rápido accionar, el robo se habría concretado. De acuerdo a la información aportada por residentes del barrio, los delincuentes habrían logrado llevarse dinero, joyas y otros elementos de valor antes de darse a la fuga.
El episodio generaría preocupación entre los vecinos de Tatenguita, quienes difundieron alertas comunitarias y reclamaron mayor presencia policial y controles de seguridad en la zona.