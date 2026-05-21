Dos hombres quedaron en prisión preventiva luego de que les atribuyeran haber cometido dos robos a mano armada en cuestión de minutos, mientras circulaban en una moto por la ciudad de Santo Tomé.
Dos presos por robos al estilo “motochorro” en la ciudad de Santo Tomé
Uno de ellos era buscado desde el año pasado por un ataque a tiros. Otros dos hombres recuperaron la libertad debido a irregularidades en el accionar policial durante sus detenciones.
En una extensa audiencia de medidas cautelares, el juez Nicolás Falkenberg dictó la prisión preventiva para Thiago Naim Nini y Exequiel Nicolás Saavedra, imputados como coautores de dos robos calificados.
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Milagros Parodi, está a cargo de la investigación de los robos y también atribuyó a Nini una “tentativa de homicidio” ocurrida en 2025. Tanto la defensa de Saavedra -a cargo de Raúl Sartori- como la de Nini -representado por Fernando Roldán- habían solicitado su liberación.
La resolución judicial tuvo un matiz particular respecto a otros dos hombres imputados en el marco de la causa, los hermanos Juan Pablo y Santiago F., defendidos por el abogado Joaquín Oliva. A pesar de haber sido inicialmente señalados en la investigación, la fiscalía acordó su libertad bajo medidas alternativas tras reconocer fallas críticas en el procedimiento policial.
“Mal accionar policial”
Parodi manifestó que no podía convalidar judicialmente las detenciones de los hermanos debido a que personal del Comando Radioeléctrico habría forzado el ingreso a una vivienda mediante amenazas a la dueña, a quien le habrían advertido: "Abrime o te llevo presa". A esto se sumó que horas más tarde, con los hermanos ya aprehendidos, la policía irrumpió en su vivienda de forma irregular, aduciendo “autorización” de una vecina.
El reconocimiento de "negligencia" y "mal accionar policial" en por parte del MPA -que también incluyó a la Policía Motorizada y a la Subcomisaría 9na- fue determinante para que los hermanos recuperaran la libertad, aunque bajo estrictas reglas de conducta. El juez Falkenberg destacó que, si bien la investigación continúa, las irregularidades señaladas por la propia fiscalía impedían sostener la prisión de Juan y Santiago F.
Parodi señaló que todas las actuaciones policiales serán derivadas a la Fiscalía de Violencia Institucional, a cargo del Dr. Ezequiel Hernández.
Motochorros armados
Los hechos que llevaron a Nini y Saavedra tras las rejas ocurrieron mayoritariamente el 13 de mayo de 2026. Según la atribución imputativa, ambos circulaban en una motocicleta roja cuando interceptaron a una mujer en el ingreso al polideportivo CEF 33. Allí, uno de ellos descendió y le apuntó con un arma de fuego en la cabeza para sustraerle su teléfono celular Samsung S22.
Apenas dos minutos después, y a escasas cuadras de distancia, los motochorros habrían asaltado a una menor de 15 años en la calle Saavedra al 3700, robándole su mochila bajo la misma modalidad violenta.
Además de estos robos, Nini enfrenta una acusación mucho más grave por un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 2025 en Sauce Viejo. Se le atribuyó haber intentado asesinar a un hombre disparando con una pistola calibre .45, también desde una motocicleta.
Si bien el objetivo principal resultó ileso, uno de los proyectiles alcanzó a un menor de 16 años que se encontraba en el lugar, impactando en su antebrazo. El juez consideró que la evidencia balística y los testimonios recabados son suficientes para sostener la probable autoría de Nini en este ataque.
Procedimientos bajo la lupa
La detención de los sospechosos fue posible inicialmente gracias al rastreo por GPS del celular robado a la primera víctima, que marcaba su ubicación en las cercanías del domicilio de Nini. El hijo de la mujer fue quien guió al personal policial tras seguir por sus propios medios a los sospechosos.
Mientras Nini fue aprehendido cerca de su vivienda, Saavedra fue interceptado tras una persecución en la que intentó ocultarse en una propiedad ajena. En su poder se encontraron el celular y la mochila que habían sido denunciados como robados momentos antes.
Sin embargo, el debate en la audiencia se centró en la legalidad de los procedimientos posteriores realizados por el personal del Comando Radioeléctrico y la Subcomisaría 9na. Los defensores Sartori y Roldán cuestionaron duramente las actas policiales, señalando contradicciones en las descripciones de la vestimenta y los vehículos utilizados. Especialmente crítico fue el planteo sobre el reconocimiento de los imputados en la comisaría, el cual fue calificado de "irregular" por las defensas al haber expuesto a la víctima menor de edad a ver a los detenidos esposados antes de cualquier rueda formal de reconocimiento.
A pesar de estos cuestionamientos, el juez Falkenberg ratificó que los elementos objetivos, como el secuestro de los efectos robados y el rastreo satelital, superaban las dudas planteadas en esta etapa preliminar del proceso judicial. Por eso, dispuso que Nini y Saavedra continúen tras las rejas.