Un ciudadano peruano fue detenido en Mendoza luego de protagonizar una persecución policial tras intentar ingresar ilegalmente desde Chile una importante cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026. La mercadería secuestrada fue valuada en más de 17 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales.
Volcó tras escapar de un control y descubrieron un contrabando de figuritas del Mundial 2026
El conductor, de nacionalidad peruana, manejaba alcoholizado, quedó detenido tras una persecución sobre la Ruta 7 y transportaba mercadería valuada en más de $17 millones proveniente de Chile.
El operativo se produjo después de que el conductor, que circulaba alcoholizado, intentara evadir un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 7 y terminara volcando el vehículo.
Cómo comenzó la persecución
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas, en Mendoza. Integrantes del Escuadrón 27 de Gendarmería detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas, una situación que llamó la atención de los agentes.
Cuando los efectivos intentaron detener el vehículo para un control, el conductor aceleró y embistió el operativo dispuesto sobre la ruta, dando inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros.
La fuga terminó cuando el automovilista perdió el control del auto y volcó a un costado del camino.
Manejaba alcoholizado
Tras el vuelco, el hombre quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser asistido por los propios gendarmes que participaban del procedimiento.
Según trascendió, al momento de ser atendido se constató que presentaba un elevado nivel de alcohol en sangre, lo que agravó su situación judicial.
Qué encontraron en el auto
Luego de rescatar al conductor, los agentes inspeccionaron el vehículo y hallaron varias cajas con álbumes oficiales del Mundial 2026 y cientos de paquetes de figuritas.
A partir del hallazgo, la Fiscalía Federal de Mendoza dispuso una serie de medidas, entre ellas la verificación del domicilio del acusado, el relevamiento de antecedentes y la emisión de una alerta migratoria.
El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 23, mientras continúa la investigación. Tanto el automóvil como la mercadería permanecen secuestrados y bajo disposición de la Aduana.
El álbum oficial del Mundial 2026 comenzó a venderse este mes con aumentos significativos respecto de la edición de Qatar 2022. Actualmente, el ejemplar tiene un valor de $15.000, mientras que cada paquete de siete figuritas cuesta $2.000.