Una mujer de 44 años fue detenida este domingo luego de intentar ingresar marihuana oculta dentro de papas a la Unidad Penitenciaria N°2 de Las Flores, en el norte de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento fue detectado durante una requisa de rutina realizada por personal penitenciario.
Intentó ingresar marihuana oculta dentro de papas a la cárcel de Las Flores y quedó detenida
La maniobra fue detectada durante una requisa de rutina en el sector de visitas. La marihuana estaba dentro de papas pegadas entre sí. Una mujer de 44 años quedó detenida por orden de la fiscalía.
El episodio ocurrió cerca de las 11.50 en el penal ubicado sobre avenida Blas Parera al 8800, en momentos en que se desarrollaba el ingreso de visitas y mercadería destinada a internos.
Según fuentes policiales, los agentes encargados del control advirtieron irregularidades en algunas verduras que llevaba la visitante. Las sospechas se centraron en varias papas que se encontraban adheridas entre sí. Al cortarlas, descubrieron en su interior tres envoltorios de nylon que contenían una sustancia vegetal.
Un hallazgo en plena requisa
Tras el descubrimiento, se convocó a personal de la PDI Microtráfico, cuyos agentes realizaron la prueba de campo correspondiente. El narcotest arrojó resultado positivo para marihuana, todo ello en presencia de testigos de actuación.
La involucrada fue identificada como M. P., de 44 años, domiciliada en barrio Barranquitas de la capital provincial.
El procedimiento derivó en una comunicación inmediata con el Ministerio Público de la Acusación. La fiscal de turno, Dra. Nuzzo, dispuso que la mujer sea notificada por la causa de “Tentativa de suministro de estupefacientes” y posteriormente ordenó su detención formal cerca de las 17.15.
Los envoltorios quedaron secuestrados para ser sometidos a peritajes complementarios.
Modalidades cada vez más ingeniosas
El intento descubierto este domingo vuelve a poner en evidencia las múltiples maniobras utilizadas para intentar ingresar drogas a cárceles santafesinas, especialmente durante jornadas de visita.
En los últimos meses, distintos procedimientos realizados tanto en Las Flores como en Coronda dejaron al descubierto métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados o insólitos.
Uno de los casos más recientes ocurrió también en la cárcel de Las Flores, donde una joven fue descubierta con marihuana escondida dentro de sus zapatillas durante un control de requisa.
En otra intervención, agentes penitenciarios detectaron cocaína y marihuana ocultas entre mercadería y alimentos destinados a internos.
Incluso, en Coronda, personal del Servicio Penitenciario halló droga escondida en cavidades corporales, dentro de prepizzas, entre fideos y hasta en productos panificados.
De las milanesas al ruedo de un pantalón
Fuentes penitenciarias reconocen que gran parte de los intentos de ingreso se producen aprovechando envíos de comida o ropa para internos.
Entre los episodios que generaron mayor repercusión aparecen los casos de estupefacientes ocultos en milanesas preparadas para visitas y también entre costuras y ruedos de prendas de vestir, modalidades detectadas en distintos controles realizados en unidades penitenciarias de la provincia.
Los operativos forman parte del endurecimiento de controles dispuesto por el Servicio Penitenciario santafesino, en coordinación con la PDI y el MPA.
De acuerdo con datos oficiales difundidos recientemente, en el primer semestre del año ya se secuestraron más de tres kilos de droga en cárceles de Santa Fe.
Controles reforzados
Las autoridades penitenciarias remarcan que los procedimientos de requisa fueron intensificados tanto para visitantes como para internos y empleados del sistema carcelario.
Los controles incluyen escáneres corporales, revisiones manuales y verificación exhaustiva de alimentos, ropa y elementos personales.
Pese a ello, continúan apareciendo nuevos intentos de ingreso de sustancias prohibidas, muchos de ellos vinculados al narcomenudeo dentro de establecimientos penitenciarios.
Las investigaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.