Un grave incidente ocurrió durante el mediodía de este lunes en las calles de barrio Coronel Dorrego, en la zona noreste de la ciudad de Santa Fe.
Amenazó con matar a su hermano y cayó por una denuncia de su madre en Santa Fe
El sospechoso iba en moto con su novia adolescente, quien portaba una pistola de grueso calibre en la cintura. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Acción Táctica.
Una llamada a la Central de Emegencias 911 encendió las alarmas. Una mujer alertaba sobre que uno de sus hijos, de iniciales L. R. F. y 35 años, estaba buscando a su hermano para matarlo. Ella explicó que el hombre estaba armado y que iba en moto, en compañía de su novia menor de edad.
Una patrulla de la Policía de Acción Táctica se dirigió inmediatamente el lugar mencionado, en inmediaciones de la cuadra de calle Lavalle al 7700, en jurisdicción de la Comisaría 8a.
Allí entrevistaron a la denunciante, quien aportó detalles para la búsqueda.
Armada
Tras un breve rastrillaje, los uniformados dieron con la adolescente, que tiene 14 años, junto a la moto, una Gilera de 110 centímetros cúbicos.
Para sorpresa de los agentes, ella portaba en su cintura la pistola calibre 9 milímetros marca Browning, con municiones en el cargador.
La menor de edad fue trasladada a dependencias de Asuntos Juveniles, en resguardo.
Por su parte, la moto fue llevada hasta la Comiaría 8a.
Escondido
Poco más tarde, personal de la sala de monitoreo informó que con sus cámaras habían podido localizar a L. R. F., quien se movía por los techos de la cuadra de calle Lavalle al 7700.
Los policías fueron tras sus pasos. El hombre intentó huir cuando vio a los uniformados, pero finalmente fue arrestado.
El sospechoso fue trasladado hasta la mencionada seccional, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, en principio por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.