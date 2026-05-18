El pasado martes 12 de mayo, minutos antes de las 8 de la mañana, un comercio ubicado en la neurálgica intersección de calle 4 de Enero al 3228 -en las inmediaciones de la Plaza Constituyentes-, fue blanco de un violento asalto que quedó registrado por múltiples cámaras de seguridad.
Los videos del violento asalto a un kiosco en el macrocentro santafesino
Las cámaras de seguridad instaladas en el local capturaron la secuencia completa del ataque a la empleada. El delincuente fue imputado y este martes se definirá si continúa tras las rejas.
El atacante, identificado como Cristofer Maximiliano M., de 25 años, no solo se apoderó de la recaudación y mercadería, sino que ejerció una violencia física desmedida contra la trabajadora que se encontraba cumpliendo sus funciones al inicio de la jornada.
Tras el hecho, el sospechoso fue aprehendido por el personal policial a pocos metros del lugar con los elementos sustraídos en su poder. Fue imputado y permanece detenido. Este martes se definirá su situación procesal.
El Litoral pudo acceder a los registros de las cámaras de seguridad del local “Break”, que captaron el asalto.
El robo
Cristofer M. ingresó al kiosco haciéndose pasar por un cliente. Consultó a la empleada por productos y simuló realizar una compra.
En los videos se lo ve mirando hacia afuera del local comercial, como si estuviera chequeando que nadie estuviera por ingresar, para luego abordar abrupta y violentamente a la mujer.
Rodeó el mostrador y comenzó a agredirla, la tomó de la ropa y el cuello y la llevó hasta el fondo del local. El forcejeo continuó con golpes y empujones, hasta que el delincuente tomó una cadena que había en el lugar y la azotó contra el rostro de la joven.
Fue en ese momento que ella dejó de oponer resistencia, y él se dirigió a la caja para sustraer los $42.820 que había de recaudación.
Cristofer M. también tomó dos paquetes de cigarrillos y dos botellas de cerveza antes de retirarse del lugar. Las cámaras lo captaron manipulando la puerta del local desde el exterior mientras intimidaba a la víctima para evitar que pida auxilio de inmediato.
Próxima audiencia
El futuro judicial de Cristofer Maximiliano M. está próximo a resolverse. La fiscalía le atribuyó el delito de “robo calificado por el uso de arma”, considerando la cadena utilizada en el ataque como un elemento contundente para someter a la víctima, y adelantó que solicitará la prisión preventiva.
La audiencia de medidas cautelares fue fijada para este martes 19 de mayo ante el juez penal José Luis García Troiano.
La defensa del joven, quien se encontraba en situación de calle, está a cargo de la defensora pública Silvina Corvalán.