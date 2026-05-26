Santa Fe

En barrio Sur: robaron medidores de agua y dejaron a varias familias sin servicio

Los damnificados advirtieron que al menos cinco viviendas sufrieron la sustracción o destrucción de medidores durante el fin de semana largo. Además del perjuicio económico, denuncian dificultades para realizar reclamos y temor por otros delitos reiterados en el sector.