Santa Fe

Allanamientos simultáneos en el norte de la ciudad por el crimen de Mirko Ayala y otros hechos delictivos

Los procedimientos se realizaron durante la mañana del lunes en barrios Coronel Dorrego, Playa Norte y Loyola. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Gioria y Cecchini que investigan el crimen de Mirko Ayala. Hubo detenidos y secuestro de material estupefaciente.