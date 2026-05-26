Durante la mañana del lunes agentes de la PDI junto a funcionarios del MPA concretaron una serie de allanamientos simultáneos en los barrios Coronel Dorrego, Playa Norte (Guadalupe) y Loyola. Los procedimientos apuntaron al corazón de bandas criminales remanentes, la resolución de robos a mano armada y el esclarecimiento de un homicidio que sacudió la agenda pública en los últimos meses.
Allanamientos simultáneos en el norte de la ciudad por el crimen de Mirko Ayala y otros hechos delictivos
Los procedimientos se realizaron durante la mañana del lunes en barrios Coronel Dorrego, Playa Norte y Loyola. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Gioria y Cecchini que investigan el crimen de Mirko Ayala. Hubo detenidos y secuestro de material estupefaciente.
Los operativos realizados hoy fueron solicitados por los fiscales Ana Laura Gioria y Francisco Cecchini, que investigan el crimen de Mirko Ayala y además avanzan sobre otra causa que da cuenta de un robo calificado cometido con arma de fuego.
Según se supo como resultado de los allanamientos hubo personas detenidas y secuestro de material estupefaciente, además de una balanza de precisión.
Crimen a traición
El peso mayor de las actuaciones en Coronel Dorrego y Playa Norte se vincula de forma directa con la causa que investiga el asesinato de Mirko Ayala. El joven de 21 años fue ejecutado por la espalda y con un disparo letal en la cabeza la madrugada del pasado domingo 29 de marzo, en la intersección de las calles Azcuénaga y Alberti.
Cabe recordar que aquel suceso generó escenas de extrema tensión en Guadalupe Oeste, donde los vecinos apedrearon las patrullas policiales en reclamo de auxilio, obligando a los agentes a trasladar al agonizante muchacho en la caja de un móvil hacia el nuevo Hospital Iturraspe, adonde ingresó ya sin vida.
Las sospechas de las fiscalías actuantes apuntan a que los miembros de "Los Pirañitas" tuvieron participación directa o prestaron la logística necesaria para el cobarde ataque contra Ayala.
En barrio Loyola
,En tanto, un sector de barrio Loyola, en el extremo oeste, también fue escenario de una imponente batida policial. En este caso, las órdenes de allanamiento fueron solicitadas en conjunto por los fiscales Ignacio Orio y Yanina Tolosa.
Fuentes tribunalicias mantuvieron estricta reserva sobre las identidades y los objetivos específicos de esta línea investigativa paralela, aunque se confirmó que los resultados de lo incautado permanecen bajo sumario reservado.
Conferencia
Ante la magnitud de los despliegues, las autoridades de la cartera de Gobierno y Seguridad informaron que durante el transcurso de la mañana el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindará una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Seguridad.
El funcionario no solo detallará el balance de elementos secuestrados y posibles detenciones de la fecha, sino que también repasará el cuadro de situación criminal tras un complejo fin de semana largo en el departamento La Capital.