Un conductor fue detenido este martes luego de intentar escapar de un control vehicular sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata y atropellar a un policía que participaba del operativo.
Un conductor alcoholizado atropelló a un policía al escapar de un control en la Autopista Buenos Aires-La Plata
El conductor intentó evadir un operativo de tránsito en el peaje de Dock Sud y embistió a un efectivo policial. Fue detenido tras una persecución y quedó imputado por tentativa de homicidio.
El hecho ocurrió en la zona del peaje de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, y derivó en una persecución que terminó con la detención del automovilista, quien manejaba con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.
El intento de fuga y el atropello al policía
Según informaron fuentes policiales y de seguridad vial, el hecho ocurrió durante un control preventivo montado en el peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Allí, personal policial y agentes de tránsito realizaban controles de documentación y alcoholemia a los vehículos que circulaban por la zona.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el conductor de un automóvil particular intentó evitar el operativo cuando los agentes le indicaron que debía detenerse. En lugar de frenar, aceleró y embistió a uno de los efectivos policiales que participaba del procedimiento. El agente sufrió lesiones y debió recibir atención médica, aunque se encontraba fuera de peligro.
Tras el atropello se inició una persecución sobre la autopista, en la que participaron móviles policiales y personal de seguridad vial. El conductor fue interceptado pocos kilómetros después y quedó detenido en el lugar.
Según indicaron las autoridades, al momento de realizarle el test de alcoholemia se constató que tenía 1,82 gramos de alcohol en sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos por la legislación vigente.
Las fuentes consultadas señalaron además que el automovilista circulaba a velocidad elevada al momento de intentar escapar del control. El caso quedó en manos de la Justicia bonaerense, que avanzó con una imputación por tentativa de homicidio, lesiones y resistencia a la autoridad.
El vehículo fue secuestrado para la realización de peritajes y la investigación busca determinar con precisión la mecánica del hecho, además de recopilar registros de cámaras de seguridad instaladas en el peaje y sobre la autopista.
Alcohol al volante y preocupación por la seguridad vial
El episodio volvió a generar preocupación por la conducción bajo efectos del alcohol y el riesgo que representa para terceros. En la provincia de Buenos Aires rige actualmente la Ley de Alcohol Cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con presencia de alcohol en sangre.
Las autoridades remarcaron que el conductor detenido superaba ampliamente los valores permitidos incluso bajo legislaciones anteriores, donde el límite para automóviles particulares era de 0,5 gramos por litro de sangre. Con 1,82 gramos, explicaron especialistas, las capacidades de reacción, coordinación y percepción se encuentran severamente alteradas.
Desde organismos de seguridad vial recordaron que los controles preventivos buscan reducir siniestros graves y conductas de riesgo en rutas y autopistas. En distintos operativos realizados durante los últimos meses en accesos metropolitanos se detectaron numerosos casos de alcoholemia positiva, especialmente durante fines de semana y horarios nocturnos.