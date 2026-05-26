La imagen de búsqueda de Lian Gael Flores Soriade, el niño desaparecido en Córdoba desde el 25 de febrero de 2025, fue actualizada oficialmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La nueva fotografía, realizada mediante una progresión de edad, ya forma parte del afiche de búsqueda difundido para favorecer su identificación y fortalecer la investigación sobre su paradero.
Actualizaron la foto del afiche de búsqueda de Lian Flores: así se vería hoy el niño
La Justicia reforzó la búsqueda del menor con una imagen de progresión de edad elaborada mediante pericias forenses, mientras continúa vigente una recompensa de $30.000.000 para quienes aporten información que ayude a encontrarlo.
La modificación fue oficializada mediante la resolución 467/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, luego de un pedido realizado por la fiscalía a cargo de la causa.
Facilitar su reconocimiento
Según se informó oficialmente, la actualización del afiche responde a la incorporación de una fotografía generada a partir de una pericia forense. La imagen fue elaborada utilizando Inteligencia Artificial sobre fotografías previas del menor, con el objetivo de mostrar cómo podría verse actualmente.
El documento oficial establece la sustitución de la gráfica anterior por una nueva versión que incluye la fotografía actualizada remitida por la fiscalía interviniente. Aunque las autoridades de la provincia de Córdoba ya habían comenzado a difundir la imagen renovada, todavía no había sido incorporada al afiche nacional de búsqueda.
La intención de esta actualización es mejorar las posibilidades de reconocimiento de Lian y facilitar que posibles testigos o ciudadanos puedan aportar datos relevantes sobre el niño.
La investigación
La causa permanece bajo la investigación de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, encabezada por la doctora María Virginia Miguel Carmona. La desaparición ocurrió cuando Lian, de apenas 3 años, se encontraba en una vivienda ubicada en Ballesteros Sud, en la zona de Campo de Bollo, departamento Unión, provincia de Córdoba.
Desde entonces, la búsqueda del menor continúa activa y las autoridades mantienen vigentes diferentes mecanismos para incentivar la colaboración ciudadana.
En diciembre del año pasado se dispuso la publicación de un afiche oficial junto con el ofrecimiento de una recompensa económica para quienes aporten información útil que permita dar con su paradero.
Recompensa millonaria
Actualmente, continúa vigente una recompensa de $30.000.000 destinada a quienes brinden datos concretos que ayuden a localizar al niño. El monto total está conformado por un aporte de $20 millones del Gobierno de Córdoba y otros $10 millones del Gobierno nacional.
Además de la actualización fotográfica, el nuevo afiche refuerza algunos rasgos físicos del pequeño para facilitar su identificación. Entre las características difundidas se destacan su tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de su desaparición.
Con esta nueva imagen, las autoridades buscan renovar la difusión del caso y ampliar las posibilidades de obtener información que permita esclarecer qué ocurrió con Lian Gael Flores Soriade.