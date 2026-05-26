Recompensa millonaria

Actualizaron la foto del afiche de búsqueda de Lian Flores: así se vería hoy el niño

La Justicia reforzó la búsqueda del menor con una imagen de progresión de edad elaborada mediante pericias forenses, mientras continúa vigente una recompensa de $30.000.000 para quienes aporten información que ayude a encontrarlo.