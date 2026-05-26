Giro en la causa

Crimen en Villa Amelia: hallaron tres tiros en la cabeza del esposo de la víctima

El hombre está internado en grave estado en el Hospital Provincial de Rosario. La fiscalía reemplazó la hipótesis de femicidio por la de un ataque contra la pareja cometido por un tercero. En la casa se encontraron 12 vainas calibre 22, pero ningún arma.