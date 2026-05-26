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Crimen en Villa Amelia: hallaron tres tiros en la cabeza del esposo de la víctima

El hombre está internado en grave estado en el Hospital Provincial de Rosario. La fiscalía reemplazó la hipótesis de femicidio por la de un ataque contra la pareja cometido por un tercero. En la casa se encontraron 12 vainas calibre 22, pero ningún arma.

Ahora la hipótesis más fuerte es que se trató de un ataque perpetrado por una tercera persona.Ahora la hipótesis más fuerte es que se trató de un ataque perpetrado por una tercera persona.
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La investigación por la muerte de una mujer que fue encontrada con parte de su cuerpo incendiado en una vivienda de Villa Amelia, localidad ubicada al sudoeste del departamento Rosario, y a su marido desvanecido a su lado, con sangre en el rostro, dio un nuevo giro al constatarse que el hombre también tenía quemaduras y tres heridas de arma de fuego en el cráneo. Horas después de conocido el hecho y luego de las primeras pericias al cuerpo de la señora, se habían constatado heridas de bala en el cráneo, por lo que se sospechó de un probable femicidio. Ahora la hipótesis más fuerte es que se trató de un ataque perpetrado por una tercera persona.

Fuentes judiciales señalaron a este diario que la fiscal Noelia Navone, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, tomó intervención en la investigación del homicidio de Marta Esther Ramírez, de 65 años, quien fue hallada en la tarde del viernes 22 de mayo en una vivienda ubicada en calle Larrea al 200, de esa localidad, ubicada unos 20 kilómetros al sudoeste de Rosario.

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Según la investigación, poco después de las 15 del viernes ingresó un llamado a la central 911 por un incendio en un domicilio, donde había además dos personas fallecidas. Un rato más tarde llegó personal policial al lugar, y entrevistó a la hija de los propietarios de la casa, quien manifestó que sus progenitores se encontraban en su interior.

Los uniformados entraron y hallaron en primer lugar al hombre tirado en el piso, con sangre en la zona lateral del rostro; y a su derecha a su mujer, ya fallecida, con diversas heridas y parte del cuerpo quemado.

Ambos fueron trasladados. El hombre al Hospital Provincial de Rosario, donde quedó internado en el área de terapia intensiva, y el cuerpo de la mujer al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.

Hospital Provincial de Rosario.Hospital Provincial de Rosario.

El informe preliminar determinó que la mujer tenía 3 impactos de bala, uno en el pecho y dos en la cabeza y que eso fue lo que ocasionó el fallecimiento. También se constataron lesiones térmicas en rostro y parte de las extremidades.

En tanto, en estudios realizados al hombre, identificado como Omar G., de 70 años, se constató la presencia de heridas de arma de fuego en zona del cráneo.

Tras tareas investigativas llevadas adelante por la fiscal Navone en las últimas horas, se determinó que la hipótesis más concreta es la intervención de al menos una tercera persona en el hecho, dejando de lado (al menos por el momento) la sospecha de un femicidio e intento de suicidio.

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La fiscal pidió que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones realice diversas pericias, entre ellas toma de testimonios a vecinos y familiares, registro fotográfico, relevamiento de cámaras de vigilancia existentes en la zona, secuestro de teléfonos celulares y rastrillajes en los campos aledaños. En la vivienda se levantaron 12 vainas calibre 22 corto, que fueron enviadas a peritar, pero no se encontró ningún arma de fuego.

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