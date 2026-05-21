Crimen de "Chabela"

"Desagradecida" y violenta: 19 años de cárcel para la mujer que asesinó a su tía en Santa Fe

La Justicia condenó a Silvina Guadalupe Peretti por el homicidio de María Isabel Di Stéfano, de 78 años, asesinada en diciembre de 2022 en una vivienda de calle Azopardo al 6800. Al fundamentar la sentencia, la jueza Susana Luna cuestionó “la falta de agradecimiento” de la acusada hacia la mujer que la sostenía económicamente y le daba alojamiento.