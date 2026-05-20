La Justicia investiga la muerte de una mujer de 38 años ocurrida durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de barrio Guadalupe Oeste, en la ciudad de Santa Fe. El caso, que en un primer momento fue tomado como una “Tentativa de suicidio”, derivó luego en una causa por “Investigación de muerte”, bajo directivas de la fiscal Gerald Laura.
Investigan la muerte de una mujer en barrio Guadalupe Oeste de Santa Fe
La víctima, de 38 años, fue encontrada sin vida dentro de un inmueble ubicado en Belgrano 7200. El cuerpo presentaría lesiones compatibles con un auto ahorcamiento. Interviene la Brigada de Femicidio. La fiscal en turno ordenó autopsia para precisar la causa de muerte.
Todo comenzó cerca de las 4.30, cuando una comunicación ingresó a la Central de Emergencias 911 alertando sobre una mujer con dificultades respiratorias tras un presunto intento de suicidio en una vivienda ubicada en inmediaciones de Ignacio Risso y Manuel Belgrano.
En el aviso se solicitaba con urgencia la presencia de una unidad sanitaria del 107. Minutos más tarde arribaron móviles policiales y personal médico al domicilio situado sobre calle Belgrano al 7200.
Muerte en la madrugada
De acuerdo a las primeras actuaciones, efectivos de la Policía de Acción Táctica encontraron a personal del servicio de emergencias trabajando en tareas de reanimación sobre una mujer de 38 años. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, cerca de las 5.30 se confirmó el fallecimiento.
Con posterioridad tomó intervención personal del Departamento Criminalístico Forense de la Policía de Investigaciones, cuyos agentes arribaron al lugar para iniciar las pericias de rigor.
Según se supo un hombre de 37 años habría mantenido una discusión con la víctima horas antes del desenlace. Siempre de acuerdo a esa versión preliminar, el sujeto se habría retirado momentáneamente de la vivienda y, al regresar unos quince minutos después, encontró a la mujer ya sin vida.
Autopsia
Por su parte, la médica policial de turno, habría hecho algunas observaciones en el cuerpo de la víctima, las que serán materia de análisis en la autopsia ordenada por la fiscalía.
En tanto los investigadores, como es de práctica, procedieron a inspeccionar la cuadra de Belgrano al 7200, en busca de alguna cámara de seguridad cuyas imágenes podrían resultar de interés para reconstruir las horas previas al hecho.
La fiscal Gerald Laura dispuso además la intervención de la Brigada de Femicidios, una medida habitual en este tipo de episodios hasta tanto se descarte o confirme la existencia de terceros involucrados.
Por último la funcionaria del MPA dispuso que el hombre que estuvo en la escena del suceso sea aprehendido hasta tanto se aclare su situación en el hecho.