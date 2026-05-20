Presunto suicidio

Investigan la muerte de una mujer en barrio Guadalupe Oeste de Santa Fe

La víctima, de 38 años, fue encontrada sin vida dentro de un inmueble ubicado en Belgrano 7200. El cuerpo presentaría lesiones compatibles con un auto ahorcamiento. Interviene la Brigada de Femicidio. La fiscal en turno ordenó autopsia para precisar la causa de muerte.