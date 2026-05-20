La Policía de Acción Táctica y efectivos del Comando Radioeléctrico investigan un episodio de abuso de arma ocurrido durante la tarde del martesen una clínica odontológica ubicada en barrio Mariano Comas. El hecho, que por fortuna no dejó personas heridas, derivó en actuaciones judiciales.
Una bala perdida cayó dentro de una clínica odontológica y activó una investigación
El grave hecho ocurrió en el Centro de Odontología Integral (Mariano Comas 3000), donde empleados escucharon una fuerte detonación y luego descubrieron un orificio en el techo junto a un proyectil tirado en un pasillo interno. La Policía investiga desde dónde partió el disparo.
De acuerdo a la información incorporada en las actuaciones policiales, el episodio se registró cerca de las 19.49 en el Centro de Odontología Integral (CIO), situado sobre calle Mariano Comas al 3000.
Hasta allí arribó personal del Comando Radioeléctrico a bordo de la unidad móvil 10.612, luego de ser comisionado por la Central de Emergencias 911 a raíz de una denuncia por detonaciones contra el inmueble.
Un ruido extraño
Ya en el lugar, los uniformados entrevistaron a un empleado de la firma, quien relató que mientras desarrollaba tareas en el sector de laboratorio escuchó un ruido extraño proveniente de la parte trasera del edificio.
Según consta en el acta policial, al dirigirse hacia uno de los consultorios ubicados en esa zona observó un orificio en el techo y, sobre el piso del pasillo interno que conecta los consultorios con el resto de la clínica, halló un proyectil de plomo.
La situación generó momentos de tensión entre el personal que se encontraba dentro del establecimiento, aunque rápidamente se constató que ninguna persona había resultado lesionada.
Peritajes en el lugar
Minutos más tarde se hicieron presentes peritos de la Policía de Investigaciones, junto a especialistas de fotografía, planimetría y balística, quienes realizaron las tareas técnicas correspondientes y procedieron al secuestro del proyectil hallado en el interior de la clínica.
La investigación procura ahora determinar desde dónde se efectuó el disparo y bajo qué circunstancias ocurrió el hecho. Hasta el cierre de las actuaciones no se habían informado personas aprehendidas ni imputados identificados.
La causa fue caratulada provisoriamente como “Abuso de arma” y quedó en manos de la fiscalía correspondiente.