Santa Fe

Una bala perdida cayó dentro de una clínica odontológica y activó una investigación

El grave hecho ocurrió en el Centro de Odontología Integral (Mariano Comas 3000), donde empleados escucharon una fuerte detonación y luego descubrieron un orificio en el techo junto a un proyectil tirado en un pasillo interno. La Policía investiga desde dónde partió el disparo.