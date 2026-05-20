Este 20 de mayo se cumple un año desde el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos huesos fueron encontrados recién en 2025 en el patio de una vivienda del barrio porteño de Coghlan. A más de 40 años del crimen, la investigación continúa abierta y las sospechas siguen apuntando a Cristian Graf y su entorno familiar.
Se cumple un año del hallazgo de Diego Fernández Lima y el caso sigue sin respuestas
A más de 40 años de la desaparición del adolescente, la investigación continúa con nuevas medidas judiciales y sospechas que todavía apuntan al entorno de un ex compañero de colegio.
Fernández Lima había desaparecido el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en Villa Urquiza y fue visto por última vez tras cruzarse con un conocido. Esa misma noche, su familia radicó la denuncia, aunque durante años la hipótesis principal de los investigadores fue una presunta fuga del hogar, lo que derivó en un fuerte estancamiento de la causa.
El hallazgo
Después de décadas de incertidumbre, una obra realizada por albañiles en mayo de 2025 permitió un descubrimiento inesperado. Durante tareas en el patio de una vivienda ubicada sobre avenida Congreso al 3748 —propiedad donde tiempo atrás residió el músico Gustavo Cerati— se produjo un desprendimiento de tierra en el terreno lindero perteneciente a la familia Graf.
Entre los elementos hallados aparecieron huesos humanos, un reloj Seiko, una corbata y otros objetos enterrados que evidenciaban el paso del tiempo. Posteriormente, una autopsia confirmó que la muerte había sido violenta, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense logró determinar que los restos correspondían a Diego Fernández Lima.
A partir de entonces, la investigación comenzó a centrarse sobre Cristian Graf, ex compañero de colegio de la víctima. Debido a que el homicidio había prescripto, el fiscal Martín López Perrando avanzó inicialmente bajo la figura de encubrimiento del cuerpo, delito que permitía continuar con la pesquisa judicial.
La situación judicial
Durante su declaración, Cristian Graf negó cualquier vínculo con Fernández Lima, sostuvo que era inocente y argumentó que no correspondía ninguna acusación debido a la prescripción de la causa.
Aunque a fines de octubre de 2025 fue sobreseído, la situación judicial cambió semanas después cuando la Cámara de Apelación anuló esa resolución y ordenó profundizar la investigación.
En los últimos días se conocieron nuevas medidas de prueba y un dato clave: la causa fue reabierta y actualmente está caratulada como homicidio simple. En ese marco, se realizó un nuevo operativo con georradar en la vivienda vinculada al acusado para intentar localizar otros elementos relacionados con el caso, aunque el resultado fue negativo.
El dolor de la familia
A pesar del tiempo transcurrido, el caso continúa sin respuestas definitivas sobre quién mató a Diego Fernández Lima. Sin embargo, para su familia el hallazgo representó al menos la posibilidad de cerrar una parte de la historia y tener un lugar donde despedirlo.
Desde el entorno del joven señalaron que no habrá movilizaciones por el aniversario, aunque describieron la fecha como “un reencuentro en medio del dolor”. También remarcaron la importancia de que la investigación siga avanzando para esclarecer lo ocurrido hace más de cuatro décadas.