Caso Diego Fernández Lima

Cristian Graf negó vínculos con el crimen de su compañero enterrado en su jardín

El hombre de 57 años declaró por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández, desaparecido en 1984. Lo acusaron de encubrimiento agravado, pero negó conocer cómo llegaron los restos a la casa familiar en Coghlan.