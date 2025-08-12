Grave denuncia contra la víctima enterrada junto a la casa de Cerati

El caso del presunto homicidio de Diego Fernández Lima continúa abierto luego de que sus restos fueran hallados enterrados en una vivienda de Coghlan. Este lunes, un excompañero de la víctima y del actual principal sospechoso, Cristian Graf, realizó una grave declaración que podría cambiar el rumbo de la causa.
Adrián, quien compartió aula con Fernández Lima y Graf en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, reveló en una entrevista televisiva: “Era bastante problemático,intentó violarme en el baño del colegio”. Pese a la contundencia de esta acusación, hasta el momento no ha sido citado oficialmente como testigo en la causa que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando.
El testigo aclaró que no mantenía amistad con ninguno de los involucrados y que desconocía detalles como la casa donde se encontraron los restos. “No conocí la casa de ninguno de los dos.No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, afirmó.
Además, describió el ambiente escolar como “complicado”, señalando que el colegio estaba conformado por jóvenes con dificultades académicas y de conducta, lo que llevó a sus padres a retirarlo de la institución.
Descubrimiento de los restos
Los restos de Fernández Lima fueron encontrados por trabajadores durante la demolición de la propiedad en Coghlan. La vivienda tiene una historia particular: en distintas épocas fue habitada por figuras reconocidas como Gustavo Cerati, Hilda Lizarazu, Tito Losavio y la artista Marina Olmi.
La casa donde fueron encontrados los restos de Deigo Fernández.
Según la hipótesis fiscal, ni la familia de Diego ni su círculo cercano conocían el vínculo con el sospechoso, ya que este no formaba parte de su grupo de amigos ni del club de fútbol Excursionistas, donde Fernández Lima solía jugar. Esta desconexión habría facilitado que la relación entre ambos permaneciera oculta por más de cuatro décadas.
El 20 de mayo, la Policía Científica recolectó 151 fragmentos óseos, entre ellos tibia, peroné, mandíbula y dientes, además de objetos personales como una llave, un llavero naranja, un fragmento de reloj, una etiqueta de ropa y un dije con inscripciones asiáticas. La identidad del joven fue confirmada mediante una prueba de ADN realizada a su madre.
Detalles de la investigación
Diego fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984, cerca de las 14:00 horas. El cuerpo estaba enterrado en una fosa pequeña, de aproximadamente 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo, ubicada en la medianera que separa dos propiedades.
Norberto Cristian Graf habló brevemente con la prensa.
La causa sigue en etapa de investigación, y la reciente declaración de Adrián suma un nuevo elemento que podría orientar el proceso judicial hacia un desenlace más claro.
