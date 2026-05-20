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Ataque mortal

Un enjambre de abejas mató a un hombre de 91 años en Santiago del Estero

La víctima fue hallada en un sector rural cercano a Bandera y el operativo de rescate se vio dificultado por la gran cantidad de insectos en la zona.

La Fiscalía intenta determinar cómo ocurrió el episodio.La Fiscalía intenta determinar cómo ocurrió el episodio.
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Un hombre de 91 años murió este martes luego de ser atacado por un enjambre de abejas en un área rural cercana a la ciudad de Bandera, en la provincia de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió en un sector montuoso del establecimiento El Palatinado, ubicado a unos 37 kilómetros de Bandera, en la localidad de Averías. La víctima fue identificada como Pascual Acosta, oriundo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, quien permanecía en territorio santiagueño desde abril.

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Complicaciones en el rescate

De acuerdo con fuentes policiales, una familiar del hombre alertó a las autoridades cerca de las 17.30 para pedir asistencia.

Tras el llamado, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y personal de Bomberos acudieron al lugar. Sin embargo, al arribar se encontraron con una importante concentración de abejas que impedía el acceso seguro al área.

Bees are seen on a frame from a beehive in Hoerdt near Strasbourg, France, April 27, 2018. REUTERS/Vincent Kessler francia colmena en Hoerdt apicultura abejas colmenas elaboracion de mielEn el lugar intervino la policía local y los bomberos de la zona.

Debido al riesgo, solo los bomberos equipados con trajes especiales pudieron ingresar al monte para rescatar al hombre.

Avanzan con la investigación

En el operativo también intervino personal sanitario de la posta de Averías. Una vez que lograron retirar a Acosta de la zona afectada, una enfermera confirmó su fallecimiento.

Por disposición de la Fiscalía que tomó intervención en el caso, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Añatuya, mientras la Policía continuó con la toma de testimonios a familiares y las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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