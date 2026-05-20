Una tragedia sacudió este martes a la ciudad de General Pico, luego de que un hombre de 32 años muriera y sus dos hermanos fueran hospitalizados en grave estado tras una presunta intoxicación con monóxido de carbono.
La Pampa: una intoxicación por monóxido de carbono dejó un muerto y dos internados
Tres hermanos fueron hallados dentro de un departamento de alquiler en General Pico: uno falleció y los otros permanecen bajo atención médica mientras investigan una posible falla en un calefactor.
El episodio ocurrió en un departamento de alquiler temporario ubicado sobre calle 2, entre 103 y 105. La víctima fatal fue identificada como Mauro Sebastián Becerra, según confirmó el fiscal Guillermo Komarofky, quien encabeza la investigación.
Cómo descubrieron lo ocurrido
De acuerdo con las primeras averiguaciones, los tres hermanos, todos residentes de General Pico, habían ingresado al alojamiento durante la tarde del lunes. El plazo de permanencia vencía este martes por la mañana, pero al no obtener respuestas ni recibir las llaves, el hijo del propietario decidió acercarse al inmueble.
Horas después regresó al lugar y, al notar que la llave permanecía colocada del lado interno de la puerta, resolvió romper el vidrio de una ventana junto a otra persona para verificar qué ocurría.
Al ingresar, encontraron una escena dramática: uno de los hombres estaba sin signos vitales, mientras que los otros dos permanecían inconscientes dentro del departamento.
La principal hipótesis
Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y a la Policía. Los sobrevivientes, de entre 35 y 40 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital Gobernador Centeno, donde uno permanece internado en terapia intensiva y el otro continúa bajo estricta observación médica.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC), bomberos y operarios de Camuzzi Gas Pampeana. Las primeras pericias detectaron una importante acumulación de monóxido de carbono dentro del ambiente y apuntan a una posible falla en un calefactor instalado en el inmueble.
Mientras tanto, la Justicia aguarda los resultados de la autopsia ordenada por el fiscal Komarofky para confirmar las causas del fallecimiento y avanzar con la investigación.