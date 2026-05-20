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Video: bajó a revisar su auto y el vehículo terminó pasándole por encima

El episodio ocurrió en Comodoro Rivadavia y quedó registrado por cámaras de seguridad. La conductora, de 38 años, sufrió heridas y fue hospitalizada, aunque se encuentra fuera de peligro.

La mujer fue asistida tras el accidente y permanece fuera de peligro, sin lesiones de gravedad.La mujer fue asistida tras el accidente y permanece fuera de peligro, sin lesiones de gravedad.
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Una mujer de 38 años resultó herida este martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, luego de ser atropellada por su propio vehículo cuando descendió para revisar un desperfecto mecánico y olvidó activar el freno de mano. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió sobre la avenida Roca al 600 y generó conmoción por la particular secuencia del accidente, que fue difundida por medios locales.

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Terminó atropellada

De acuerdo con la información difundida, la mujer circulaba en un Renault Clío cuando decidió detenerse para verificar una falla mecánica.

Tras bajar del vehículo, abrió el capó para inspeccionar el problema. Sin embargo, el automóvil comenzó a avanzar repentinamente y terminó pasándole por encima, ya que el freno de mano no estaba activado.

La impactante escena fue captada por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa el momento exacto en el que la conductora desciende y segundos después es embestida por su propio auto.

Fue trasladada al hospital

Luego del accidente, la víctima fue asistida y derivada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para recibir atención médica.

Según confirmaron fuentes policiales, la mujer se encuentra fuera de peligro y no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad.

La secuencia quedó grabada

El episodio tomó repercusión luego de que trascendieran las imágenes registradas por cámaras de vigilancia, las cuales muestran cómo el vehículo avanza mientras la conductora permanecía frente al motor revisando el desperfecto.

A pesar de la gravedad del hecho, la rápida asistencia permitió constatar que la mujer no corre riesgo de vida.

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