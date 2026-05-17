Un adolescente de 17 años resultó herido de arma de fuego mientras permanecía junto a un grupo de amigos en la plaza del barrio Santa Rosa de Lima, en el suroeste de la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió alrededor de la 1.30 y es investigado por la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Dr. Marchi.
Balearon a un adolescente en la plaza del barrio Santa Rosa de Lima
Un jovencito de 17 años recibió un disparo en un brazo mientras estaba con amigos en la plaza principal del barrio. Fue asistido en el hospital Cullen y quedó fuera de peligro. El agresor se dio a la fuga.
La víctima fue identificada como A. O., quien sufrió un impacto de bala en el brazo derecho. Tras el ataque, vecinos de la zona lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital José María Cullen, donde recibió asistencia médica y luego fue dado de alta, al constatarse que la lesión no revestía gravedad.
Disparo y fuga
De acuerdo con las primeras actuaciones, el hecho se produjo en inmediaciones de la plaza ubicada entre las calles Tucumán y Mitre. Según declararon tanto el menor como su madre, el disparo fue efectuado por un hombre cuya identidad no pudo ser establecida hasta el momento.
Siempre según esos testimonios, el agresor se encontraba sobre la ochava sudeste de calle Tucumán cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, comenzó a efectuar detonaciones con un arma de fuego hacia el sector donde se hallaban varios jóvenes.
Inspección de la escena
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Departamento Criminalístico Región I, trabajó en la escena desde las primeras horas de la mañana. Como es de práctica, los peritos realizaron relevamientos además de una inspección sobre el sector señalado como lugar del ataque.
Según trascendió no se habrían hallado en la escena del suceso rastros balísticos. Otro dato a tener en cuenta sería la ausencia de cámaras de videovigilancia en la zona, lo que podría dificultar el avance de la investigación y la identificación del autor de los disparos.
Por el momento, los investigadores intentan reconstruir la secuencia del ataque y determinar si el adolescente fue blanco directo de la agresión o si quedó atrapado en medio de un episodio de violencia armada más amplio. Hasta ahora, no trascendieron detenciones ni medidas concretas respecto de sospechosos.