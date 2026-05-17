Un hombre de 27 años fue aprehendido en las últimas horas luego de ser sorprendido dentro de una vivienda ubicada en el corazon de barrio Guadalupe, en inmediaciones de calle 12 de Infantería al 200, en la ciudad de Santa Fe.
Robo frustrado en barrio Guadalupe: entró por el techo a una casa y fue detenido
Vecinos alertaron a la policía sobre movimientos extraños en una vivienda de calle 12 de Infantería al 200. Agentes del Comando Radioeléctrico detuvieron a un hombre,de 27 años, dentro del inmueble.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, quienes acudieron al lugar tras un aviso ingresado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un extraño en una finca del sector.
Caminando por los techos
Al arribar, los uniformados fueron puestos en situación por un vecino, quien aseguró haber observado a un individuo desplazarse por los techos e ingresar a una propiedad lindera.
Con esos datos, y ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito, los agentes ingresaron de manera preventiva al inmueble señalado. Durante la inspección lograron localizar al sospechoso oculto en el interior de la vivienda, procediendo inmediatamente a su aprehensión.
Posibles faltantes o daños
Minutos después se hizo presente el propietario de la casa, quien fue entrevistado por el personal policial para avanzar con las actuaciones de rigor y constatar posibles faltantes o daños en el inmueble.
Fuentes policiales indicaron que el detenido fue trasladado en primera instancia para la realización del examen médico legal y posteriormente derivado a la dependencia correspondiente por razones de jurisdicción.
Por disposición de la Justicia, el joven quedó a disposición judicial en el marco de una causa caratulada provisoriamente como violación de domicilio y tentativa de hurto.