Un delincuente es intensamente buscado en el barrio Panamericano, en la provincia de Córdoba, luego de haber robado un automóvil en el que se encontraba una niña de 4 años dormida. Tras un operativo policial, la menor fue hallada sana y salva, mientras que el sospechoso logró escapar y permanece prófugo.
Robo en Córdoba: se llevó un auto con una niña adentro y abandonó el vehículo
La menor de 4 años fue encontrada en buen estado tras un operativo policial desplegado en barrio Panamericano. El sospechoso escapó a pie y continúa prófugo mientras avanza la investigación.
El episodio ocurrió durante la noche del martes 19 de mayo, cuando el dueño del vehículo descendió unos minutos para descargar mercadería en un comercio ubicado sobre calle Mosconi al 400. En ese momento, dejó estacionado su Volkswagen Up rojo con la llave colocada y a su hija dentro del habitáculo.
El robo del vehículo
Según trascendió, al regresar al lugar el hombre advirtió que el auto ya no estaba, por lo que alertó de inmediato a la Policía.
A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores del barrio con el objetivo de localizar el rodado y rescatar a la menor.
Hallazgo y rescate
Horas después, efectivos policiales encontraron el Volkswagen Up en la intersección de las calles Mariano Fragueiro y Mosconi.
En el interior del vehículo también hallaron a la niña de 4 años, quien se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones y fuera de peligro.
El sospechoso sigue prófugo
De acuerdo con testimonios recabados por los investigadores y el análisis de las cámaras de seguridad del sistema 911, el sospechoso abandonó el automóvil sobre una avenida y escapó a pie por calle Mosconi para evitar ser detenido.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Judicial N°16, mientras continúan las tareas para identificar al autor del hecho y avanzar con su captura.