Inseguridad en Santa Fe

Robaron en un bar de barrio Candioti y uno de los sospechosos fue detenido tras una persecución

El hecho ocurrió durante la madrugada en el bar La Grieta (M. Candioti 3100), luego de que se activara la alarma del local. La policía recuperó equipos de sonido, bebidas y otros elementos sustraídos. Un ladrón fue detenido y otro logró escapar.