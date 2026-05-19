Un robo ocurrido durante la madrugada de este martes en barrio Candioti terminó con un detenido y otro sospechoso prófugo, luego de un rápido operativo desplegado por personal de la Brigada Motorizada de Santa Fe.
Robaron en un bar de barrio Candioti y uno de los sospechosos fue detenido tras una persecución
El hecho ocurrió durante la madrugada en el bar La Grieta (M. Candioti 3100), luego de que se activara la alarma del local. La policía recuperó equipos de sonido, bebidas y otros elementos sustraídos. Un ladrón fue detenido y otro logró escapar.
El episodio tuvo lugar en el bar “Café La Grieta”, ubicado sobre calle Marcial Candioti al 3100, en una zona de intenso movimiento gastronómico y nocturno de la capital provincial.
La intervención policial se produjo minutos después de la medianoche, cuando la Central de Emergencias 911 comisionó móviles al lugar tras la activación de una alarma.
Al arribar, los uniformados encontraron daños visibles en una puerta de madera del comercio y distintos elementos preparados dentro de un contenedor cercano, situación que hacía presumir un robo en plena ejecución.
Aviso clave y fuga
En medio del operativo, los agentes recibieron el dato de que dos hombres caminaban por inmediaciones de Sargento Cabral trasladando objetos que podrían pertenecer al local afectado.
Con esa información, los efectivos desplegaron una recorrida que culminó en la esquina de Belgrano y Gobernador Candioti, donde divisaron a dos sospechosos.
Según fuentes policiales, ambos hombres se encontraban en situación de calle y fueron identificados como J. L., de 22 años, y O. C., de 37.
Durante la requisa de la zona, los agentes descubrieron detrás de unos arbustos un parlante de gran tamaño, botellas de vino y equipos de sonido envueltos en cortinas.
Fue entonces cuando uno de los sospechosos, escapó corriendo hacia el oeste y luego dobló hacia el sur por calle Belgrano, logrando perderse de vista entre las calles del barrio. Su acompañante, en cambio, fue reducido y aprehendido en el lugar.
Elementos recuperados
Poco después, los uniformados regresaron al comercio damnificado junto con los objetos secuestrados. Allí, el propietario del bar, de 34 años, reconoció los elementos como parte del mobiliario y equipamiento sustraído del negocio.
La causa fue caratulada como “Robo” y quedó a disposición de la Justicia en turno. Mientras tanto, continuaban las actuaciones tendientes a localizar al segundo implicado, quien permanecía prófugo al cierre de esta edición.
Inseguridad en una zona gastronómica
El hecho volvió a encender la preocupación entre comerciantes de barrio Candioti, un sector donde funcionan numerosos bares, cafeterías y restaurantes que suelen extender su actividad hasta altas horas de la noche.
No es la primera vez que locales gastronómicos de la zona son blanco de robos o vandalismo, especialmente durante la madrugada y en momentos de menor circulación peatonal.
Fuentes policiales indicaron que el rápido accionar de la Brigada Motorizada permitió recuperar gran parte de los elementos sustraídos apenas minutos después del ilícito.