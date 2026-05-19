Tres personas fueron detenidas por la policía durante las últimas horas, cuando circulaban armadas por distintos puntos de la ciudad de Santa Fe.
Caminaba por barrio Scarafía con una curiosa arma de guerra
Se trata de un hombre de 33 años que fue aprehendido por una patrulla del Comando Radioeléctrico. Otro sujeto fue arrestado cerca de bulevar, porque tenía un puñal en la riñonera.
El primero de los procedimientos tuvo lugar en el sector noroeste de la capital provincial, en barrio Scarafía, con las primeras luces del sol de este martes.
Según se informó, un móvil del Comando Radioeléctrico se topó con un sospechoso que caminaba por inmediaciones del cruce de Padre Genesio y Grandoli.
Los uniformados descendieron del vehículo para identificar al desconocido, que resultó ser un hombre de 33 años.
Entre sus prendas tenía un hacha de metal, de guerra, por lo que terminó esposado. Al ser consultado, no supo dar ningún tipo de explicación sobre el arma.
Varilla metálica
Por otra parte, no muy lejos de ahí, pero en barrio Yapeyú, un equipo del Cuerpo Guardia de Infantería que hacía chequeos de rutina desconfió de un joven que caminaba por la cuadra de avenida Teniente Loza al 6300.
Faltaban pocos minutos para el mediodía de este martes cuando este muchacho, de 27 años, fue palpado por los uniformados, que le descubrieron una varilla metálica de 15 centímetros que llevaba oculta debajo de la ropa.
Ante el hallazgo de este elemento contundente, los agentes decidieron aprehenderlo y llevarlo a la Comisaría 8a.
Barrio Candioti
Finalmente, también cerca del mediodía de este martes, un hombre de 42 años fue arrestado en el cruce de calles Necochea y Castellanos, en barrio Candioti, a una cuadra del bulevar Gálvez.
Este sujeto llevaba adentro de su riñonera un arma blanca de 25 centímetros que tenía un improvisado mango de goma enrollada.
Terminó en una celda de la Seccional 3a.
Las tres personas aprehendidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación.