La situación judicial en torno al inmueble de barrio Sur conocido como “La Casona” sumó un nuevo capítulo este martes cuando dispusieron la libertad de los tres hombres imputados por intentar usurparlo.
Liberaron a los tres acusados de intentar usurpar "La Casona" de barrio Sur
Impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva para los hombres detenidos el martes de la semana pasada. Acababan de recuperar la libertad cuando intentaron ingresar al inmueble.
En una audiencia de medidas cautelares, el juez penal José Luis García Troiano, resolvió otorgar la libertad con restricciones a tres hombres que habían sido imputados por intentar ocupar ilegalmente el edificio ubicado en la intersección de las calles Zavalla y Monseñor Zaspe.
Los imputados, José Ignacio D. (55), José María M. (52) y Santiago Daniel S. (22), poseen antecedentes penales y se encontraban en situación de calle al momento de los hechos.
El magistrado optó por dictar medidas alternativas a la prisión preventiva, tal cual lo había solicitado la defensora pública Silvina Corvalán, rechazando así el pedido del fiscal Daniel Filippi que pretendía que los acusados continuaran el proceso detenidos.
Entre las reglas de conducta impuestas por el juez para que los hombres mantengan su libertad, se destacan la obligación de fijar un domicilio real, la prohibición de acercarse a las inmediaciones de "La Casona" mediante una medida de distancia y el deber de comparecer una vez por mes ante la sede de la fiscalía para dar cuenta de su situación.
El intento de usurpación
La secuencia que terminó con la nueva imputación de los tres hombres comenzó con el allanamiento del sábado 9 de mayo a "La Casona" -ubicada frente a la ex estación Mitre- en el marco de los operativos para asegurar el predio tras el desalojo de una banda de microtráfico.
Durante el procedimiento, los hombres fueron detenidos y recuperaron su libertad recién el martes 12 de mayo alrededor de las 17. Sin embargo, apenas una hora y cincuenta minutos más tarde, las cámaras de videovigilancia pública los detectaron nuevamente en la puerta del inmueble.
A las 18.50 de ese mismo martes, personal policial arribó al lugar alertado por un llamado al sistema de emergencias 911, encontrando a José D., José M. y Santiago S. con el "claro fin de ingresar al interior de la vivienda de manera clandestina". El accionar fue calificado por el fiscal como una “tentativa de usurpación”, y así fue atribuido.
Un búnker con los días contados
El día de la imputación por el intento de usurpación, otra audiencia vinculada a “La Casona” se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El juez penal Sergio Carraro dispuso el derribo controlado del edificio, atendiendo un pedido de la Unidad Especial de Microtráfico del MPA.
Los argumentos para esta medida extrema no solo se basaron en el grave deterioro estructural y el riesgo de derrumbe que presenta la construcción, sino en su rol como "soporte funcional" para la comercialización de drogas.
Informes judiciales revelaron que, en apenas nueve meses, se registraron 485 intervenciones policiales en un radio de 200 metros alrededor del inmueble. La investigación, iniciada por denuncias anónimas en marzo, confirmó mediante tareas de vigilancia y filmaciones un flujo constante de personas realizando maniobras compatibles con el narcomenudeo, incluso con la presencia de menores de edad.