Noche violenta en Santa Fe

Un hombre baleado en Barranquitas y otro apuñalado en Varadero Sarsotti

Una de las víctimas recibió disparos de arma de fuego en ambas piernas; mientras que la otra ingresó al hospital Cullen con una puñalada en el tórax. Los ataques ocurrieron con pocas horas de diferencia entre sí. Buscan a los agresores.