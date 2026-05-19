Dos hombres terminaron hospitalizados en las últimas horas tras distintos episodios de violencia ocurridos en barrios de la ciudad de Santa Fe. Uno de ellos ingresó al Hospital Cullen con heridas de arma de fuego, mientras que el otro fue derivado con una puñalada en el tórax y permanecía internado en el shock room.
Un hombre baleado en Barranquitas y otro apuñalado en Varadero Sarsotti
Una de las víctimas recibió disparos de arma de fuego en ambas piernas; mientras que la otra ingresó al hospital Cullen con una puñalada en el tórax. Los ataques ocurrieron con pocas horas de diferencia entre sí. Buscan a los agresores.
Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia entre la tarde y la noche del lunes, en los barrios Barranquitas y Varadero Sarsotti respectivamente, y son investigados por distintas dependencias policiales de la Unidad Regional I.
En Barranquitas
El primero de los episodios se registró cerca de las 19.50 en inmediaciones de Pedro Zenteno al 4300, en barrio Barranquitas. La secuencia se inició a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública.
Hasta el lugar acudió personal del Comando Radioeléctrico junto con una unidad sanitaria del SIES 107, quienes asistieron a la víctima identificada por sus iniciales como G.R.M., de 32 años. Según fuentes policiales, el hombre presentaba impactos de bala en ambas piernas. Tras una primera atención en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen.
Posteriormente, médicos del nosocomio constataron que el paciente tenía un disparo en el miembro inferior izquierdo con orificio de entrada sin salida y otro impacto en la pierna derecha, también con orificio de entrada.
Hasta el momento no trascendieron las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni tampoco hubo información oficial sobre posibles detenidos. La investigación quedó en manos del fiscal Dr. Iglesias.
Peritos y efectivos policiales trabajaban durante la noche en la recolección de testimonios y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del hecho. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que no se descarta ninguna hipótesis respecto del ataque armado.
Shock room del hospital Cullen
Horas más tarde, cerca de las 22.15, un nuevo hecho violento volvió a movilizar a las fuerzas de seguridad, esta vez en barrio Varadero Sarsotti.
Según informaron desde la Subcomisaría 1ra., un hombre de 38 años identificado como G.I.R. ingresó por sus propios medios al Hospital Cullen con una herida de arma blanca en la zona del tórax. El paciente fue recibido de urgencia y derivado directamente al shock room debido a la gravedad de la lesión.
Por el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre el contexto en que se produjo el ataque ni sobre la identidad de posibles agresores.
Mientras ambos hechos avanzan en paralelo bajo investigación judicial, personal policial intentaba determinar durante la madrugada si existían testigos o registros que permitan esclarecer las circunstancias de cada ataque.