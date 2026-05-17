Drogas y seguridad pública

En 9 meses hubo casi 500 intervenciones policiales en los alrededores del búnker de barrio Sur

El dato surge de un informe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del MPA, expuesto en tribunales durante la audiencia en la que se ordenó el derribo de “La Casona”, el inmueble ubicado frente a la ex estación Mitre de la ciudad de Santa Fe. La Fiscalía vinculó el lugar con mercados abiertos de drogas, hechos de violencia y una persistente afectación a la seguridad pública.