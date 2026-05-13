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Prisión preventiva y embargos millonarios a una red de narcotráfico en Reconquista

La Justicia Federal formalizó la imputación contra los distribuidores locales de una organización que movía sumas millonarias a través de billeteras virtuales. Además, fueron imputadas dos personas que tendrían un rol de mayor envergadura dentro del negocio ilegal.