Pedido de captura

Detuvieron en Villa Crespo a un prófugo rastreado por auriculares robados

Un operativo policial permitió ubicar a un hombre buscado por la Justicia de San Juan tras el seguimiento de un dispositivo electrónico sustraído. En el procedimiento se secuestraron diversos objetos denunciados como robados en hechos ocurridos en la vía pública.