Un hombre de 34 años con pedido de captura en la provincia de San Juan fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo, luego de ser rastreado a partir de la ubicación de unos auriculares inalámbricos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo.
Detuvieron en Villa Crespo a un prófugo rastreado por auriculares robados
Un operativo policial permitió ubicar a un hombre buscado por la Justicia de San Juan tras el seguimiento de un dispositivo electrónico sustraído. En el procedimiento se secuestraron diversos objetos denunciados como robados en hechos ocurridos en la vía pública.
La investigación permitió localizarlo en una propiedad ubicada sobre la calle Humboldt al 1100, un inmueble tipo conventillo donde finalmente fue identificado en una de las habitaciones.
Allanamiento y secuestro
Durante el operativo, personal policial secuestró un par de auriculares blancos con su estuche cargador, además de ocho soportes para bandejas giradiscos y una campera de cuero marrón. Estos objetos habían sido denunciados como robados tras la rotura del vidrio de un auto estacionado en Fitz Roy al 900.
La causa avanzó a partir del rastreo del dispositivo sustraído, lo que permitió ubicar al sospechoso y concretar el allanamiento.
Pedido de captura
En el procedimiento también se halló un bolso negro con un sello a nombre de una odontóloga y nueve puntas de torno odontológico. La profesional había denunciado el robo de herramientas desde su vehículo, también estacionado en la misma zona de Fitz Roy al 900.
Además, se confirmó que el detenido tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, tras no regresar de una salida transitoria, quedando en condición de prófugo.