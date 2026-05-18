Búnker narco en Santa Fe

Impactantes imágenes: así vivían los usurpadores de La Casona que será demolida esta semana

Un informe técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe describió el avanzado deterioro estructural del inmueble tomado de barrio Sur donde funcionaba un punto de venta de drogas. El documento habla de peligro de derrumbe, conexiones eléctricas precarias, basura acumulada y presencia de roedores. La demolición fue ordenada por la Justicia provincial en el marco de la política de inactivación de búnkers narco que ya suma 118 derribos en toda la provincia.