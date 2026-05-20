La ciudad de Paraná atraviesa horas de conmoción tras el hallazgo sin vida de un enfermero en su domicilio particular.
Hallaron muerto a un enfermero en Paraná y analizan las causas del fallecimiento
El hombre trabajaba en el Hospital San Martín y fue encontrado sin vida en su vivienda. La Justicia ordenó pericias y una autopsia para determinar qué ocurrió.
El hecho es investigado por la Justicia entrerriana, que intenta establecer las causas del fallecimiento mientras aguarda los resultados de las pericias forenses y de la autopsia correspondiente.
La víctima fue identificada como un trabajador del Hospital San Martín, uno de los principales centros de salud públicos de Entre Ríos.
Según trascendió, el cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda luego de un pedido de asistencia realizado por allegados que no lograban contactarlo desde hacía varias horas.
El hallazgo y las primeras hipótesis
De acuerdo con la información difundida por medios de Paraná, efectivos policiales y personal médico llegaron hasta la vivienda tras un llamado de alerta realizado por personas cercanas al enfermero. Al ingresar al domicilio, encontraron al hombre sin signos vitales.
En el lugar trabajó personal de Criminalística junto con integrantes de la fiscalía de turno, que ordenó preservar la escena y realizar distintas pericias para reconstruir las circunstancias previas al fallecimiento.
Las primeras versiones indicaron que una de las hipótesis bajo análisis estaría relacionada con una posible sobredosis, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre esa posibilidad.
Fuentes judiciales remarcaron que todavía se esperan estudios toxicológicos y el resultado completo de la autopsia antes de establecer una causa concreta de muerte.
En paralelo, los investigadores también buscan determinar si existieron antecedentes médicos, consumo de medicamentos o cualquier otra circunstancia que pueda aportar información relevante para el expediente judicial.
La noticia generó fuerte impacto entre compañeros y trabajadores del sistema sanitario provincial, especialmente en el Hospital San Martín, donde el enfermero se desempeñaba desde hacía varios años. Distintos colegas expresaron su pesar en redes sociales y recordaron a la víctima como un trabajador comprometido con la atención de pacientes.
Por el momento, la identidad completa del hombre no fue difundida oficialmente por las autoridades judiciales, en el marco del resguardo hacia familiares y allegados mientras avanza la investigación.
Investigación judicial
La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente de Paraná, que ordenó la realización de una autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde para determinar de manera precisa las causas del fallecimiento. Los estudios complementarios incluirán análisis toxicológicos y otras pericias médicas.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que en este tipo de casos el protocolo judicial exige descartar distintas hipótesis antes de emitir conclusiones definitivas. Por ese motivo, las autoridades evitaron brindar precisiones prematuras sobre las circunstancias del hecho.
Mientras tanto, personal policial continuó este martes con la toma de testimonios a familiares, vecinos y personas cercanas al enfermero para reconstruir las últimas horas previas al hallazgo. También se secuestraron algunos elementos encontrados dentro de la vivienda que serán sometidos a análisis.
La situación volvió a poner en discusión el impacto emocional y psicológico que atraviesan muchos trabajadores de la salud, especialmente luego de los años de alta exigencia que enfrentó el sistema sanitario durante la pandemia y en el período posterior.
Diversos sindicatos y asociaciones vinculadas al sector vienen advirtiendo sobre el desgaste laboral, la sobrecarga horaria y las dificultades relacionadas con la salud mental de médicos, enfermeros y personal hospitalario.
Aunque por ahora no existe información oficial que vincule el fallecimiento con aspectos laborales o personales específicos, el caso generó repercusión en ámbitos sanitarios y comunitarios de la capital entrerriana.
Desde el Hospital San Martín expresaron acompañamiento a familiares y compañeros de trabajo, mientras aguardaban mayores precisiones sobre lo ocurrido. Algunos trabajadores del establecimiento señalaron que el clima interno era de profunda tristeza y conmoción.
En las próximas horas podrían conocerse los primeros resultados preliminares de la autopsia, considerados claves para orientar la investigación judicial. Hasta entonces, la causa continúa bajo análisis y sin hipótesis confirmadas oficialmente.