Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada en la denominada causa “Propofest”, realizó un breve descargo público luego de más de un mes del avance judicial en su contra y aseguró que confía en que su situación se esclarecerá con el tiempo.
"Fini" Lanusse rompió el silencio, tras ser procesada en la causa Propofest
La médica residente de anestesiología habló en sus redes sociales, luego de que la Justicia confirmara su procesamiento y millonario embargo en la investigación por el presunto robo de propofol y fiestas clandestinas. Minutos después, borró el video.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Lanusse sostuvo que “las cosas se van a aclarar” y afirmó que la Justicia se encuentra trabajando en el caso.
Sin brindar detalles específicos sobre la acusación, explicó que por el momento no puede hacer declaraciones profundas, aunque remarcó su confianza en el proceso judicial. Minutos después, borró el video.
"En realidad este video es para agradecer a la gente que estuvo cerca, a quienes me escribieron con respeto, me escucharon y no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal, profesional", expresó.
Y en ese sentido, indicó: "Intento apoyarme en mi familia, la gente que me quiere, mis amigos, lo que soy, lo que construí estos años. El amor por mi profesión que es muy grande y (quiero) volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se ha dicho".
Causa
La joven fue procesada junto al anestesista Hernán Boveri en una investigación que analiza el presunto robo de propofol del Hospital Italiano, sustancia que habría sido utilizada en encuentros privados conocidos mediáticamente como “Propofest”. Además del procesamiento, la Justicia dispuso un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre sus bienes.
Mientras su defensa insiste en que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y busca revertir las medidas judiciales, el caso continúa generando fuerte repercusión por la combinación de presuntas irregularidades médicas, consumo de sustancias controladas y la muerte de un anestesista vinculada al expediente. La investigación sigue en curso y podría sumar nuevas definiciones en las próximas semanas
El Hospital Italiano y la Asociación Argentina de Anestesistas de Buenos Aires (AAARBA) radicaron dos denuncias por la sustracción de fármacos para consumo personal, que fueron unificadas.
Investigación
La investigación está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, y del fiscal Lucio Herrera, de la Fiscalía N° 29, donde ya procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri.
De acuerdo a los denunciantes, Lanusse habría tenido un vínculo personal con Zalazar, con quien presuntamente consumió propofol y fentanilo sustraído del Hospital Italiano.
Por su parte, Boveri negó los hechos en la Justicia, denunció presiones de la AAARBA en una reunión que calificó como irregular y el Hospital Italiano presentó un documento en el que informó no haber detectado faltantes de stock en una auditoría interna.