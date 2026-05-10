Descargo

"Fini" Lanusse rompió el silencio, tras ser procesada en la causa Propofest

La médica residente de anestesiología habló en sus redes sociales, luego de que la Justicia confirmara su procesamiento y millonario embargo en la investigación por el presunto robo de propofol y fiestas clandestinas. Minutos después, borró el video.