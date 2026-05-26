La vocera oficial, Virginia Coudannes, volvió a defender la nueva reforma penal que plantea el gobierno de la provincia, y cuestionó a quienes se oponen y objetan la iniciativa. "Sabemos que hay muchos que se oponen, como se oponían a otras reformas que también se impulsaron desde nuestro gobierno pero que igual se hicieron y terminaron dando buenos resultados", advirtió. "Esta gente que critica – sostuvo-, que se opone al paquete de normas enviado, no puede desconocer la baja histórica que tuvimos en el índice de homicidios".
El gobierno cuestionó a quienes objetan la nueva reforma penal en Santa Fe
"No pueden desconocer los resultados obtenidos en materia de seguridad", reprochó la vocera. Dijo que Santa Fe tiene un modelo "para exportar" sobre todo, en materia de infraestructura carcelaria. Habrá reuniones con representantes de los barrios cerrados de la ciudad por los últimos robos.
La funcionaria aseveró que la iniciativa enviada semanas atrás por el Poder Ejecutivo a la Legislatura "viene a profundizar e intensificar todo lo que se viene haciendo en la provincia en materia de seguridad".
En ese marco, defendió – por ejemplo- los allanamientos para el secuestro de armas que se podrán hacer sin orden judicial, con el fundamento de que serán "más rápidos para evitar que las armas sean escondidas". Del mismo modo, reivindicó los artículos que ampliarán las competencias y potestades de la policía. "Hoy tenemos una policía ordenada y que da resultados; no es el mismo contexto que otros años. Por eso proponemos empoderarla pero con un monitoreo constante", aclaró.
Coudannes reclamó "no perder el norte". "A partir de (Omar) Perotti era una desidia total; a partir de (Maximiliano) Pullaro, la cosa se ordenó. Entonces, porqué mirar para atrás", se preguntó.
"Exportar"
Coudannes elogió el modelo de seguridad que plantea la provincia sobre todo en materia de infraestructura carcelaria, y dijo que "el de Santa Fe es un modelo de exportación". Lo planteó, a propósito de una delegación de funcionarios del gobierno chileno que visita la provincia para recorrer las obras de los penales de Piñero y Recreo. "La decisión de optimizar y robustecer el control de las cárceles es algo que lo está mirando el mundo", dijo. En ese marco, mencionó que en la provincia, "tenemos 2.700 detenidos más de los que teníamos en octubre de 2023. Esa operatividad que se ve en calle tienen su fruto", comentó.
Countries
Consultada sobre los hechos de inseguridad y robos registrados en diferentes barrios de la ciudad en las últimas semanas, Coudannes valoró la rápida respuesta policial a través del 911, aunque aclaró que por sus características y sistemas de vigilancia privada, las fuerzas públicas no realizan patrulles en el interior de los countries.
En paralelo, anunció una serie de reuniones con representantes de todos los barrios cerrados de la ciudad para abordar la problemática.