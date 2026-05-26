Conferencia de Coudannes

El gobierno cuestionó a quienes objetan la nueva reforma penal en Santa Fe

"No pueden desconocer los resultados obtenidos en materia de seguridad", reprochó la vocera. Dijo que Santa Fe tiene un modelo "para exportar" sobre todo, en materia de infraestructura carcelaria. Habrá reuniones con representantes de los barrios cerrados de la ciudad por los últimos robos.