La vocera del gobierno de la provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, ofreció este jueves una conferencia de prensa para poner sobre relieve varios temas relacionados con la administración de Maximiliano Pullaro.
El gobierno santafesino volvió a defender su paquete de reformas en Seguridad
Virginia Coudannes aseguró que es necesario profundizar en las medidas que ya adoptó la administración Pullaro para revertir el escenario criminal que lo recibió en 2023. “La policía está empoderada”, dijo.
Si bien la media sanción al proyecto que reduce subsidios para Zonas Frías, y que la diputada nacional Gisela Scaglia votó en contra; el crecimiento del turismo, y el anuncio anticipado sobre las becas para estudiantes que va a otorgar el gobierno local fueron parte de la agenda, el enfoque prioritario estuvo sobre el paquete de reformas que el Ejecutivo envió a la Legislatura.
El texto ingresó con el nombre de “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
La actividad de Coudannes fue en Rosario, ciudad que atravesó días de suma violencia a comienzos de 2024 y que poco a poco, con medidas ejecutadas por al provincia y Nación, fue recuperando la tranquilidad. De hecho entre los destinos más elegidos por turistas que visitan o recorren Santa Fe, la ciudad del sur encabeza el ránking, destacó la funcionaria.
“Una vuelta de rosca”
Volviendo a la iniciativa anunciada en las últimas semanas, la vocera arrancó su encuentro con la prensa advirtiendo que “en 2023 encontramos que Santa Fe estaba signada por las mafias y el delito. Pullaro puso lo que tenia que poner: planificación, operatividad policial e inversión”, una política que requería “mucho coraje, pero los datos están a la vista”.
Con críticas a quienes cuestionaron definiciones en esa materia y hacia los diputados nacionales del justicialismo “que votaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad”, la funcionaria remarcó que “no vamos a retroceder contra la delincuencia, las amenazas y las banderías”.
“Lo que importa es el derecho de las víctimas”, definió y una vez más buscó diferenciar la actual gestión provincial de la anterior.
A la hora de enumerar los logros en materia de seguridad señaló que por la ley de Narcomenudeo se lograron más de 2600 allanamientos en dos años. “Hay una policía, una PDI y una fiscalía ordenada para eso, pero también hay una conducción”, dijo.
Al paquete de leyes que obtuvieron sanción legislativa entre fines de 2023 y comienzos de 2024, se busca ahora “darle una vuelta de rosca más para hacer las cosas con más celeridad y tener un dinamismo distinto”, porque “la gente está podrida de esperar”.
En ese paquete que ahora tiene que analizar la Legislatura y que fue defendido por el mandatario provincial y por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, pero cuestionado desde algunos sectores, figura “el allanamiento por tenencia de armas de fuego en la vía publica”, con la premisa de que “esa persona puede tener más armas en su domicilio”.
Además, figuran los “derribos de búnkeres por orden fiscal, sin orden del juez; una medida excepcional para situaciones de urgencia”.
Otro punto es el “Régimen agravado para internos inter reiteantes, que ordenen delitos desde las cárceles”, lo que para Coudannes debe entenderse como “un plus al sistema de alto perfil”.
Otro de los puntos contenidos en las modificaciones planteadas es el fortalecimiento de actividades de inteligencia, sobre todo ciberpatrullaje e incorporación de inteligencia digital.
Más medidas
Por otra parte, se propone ampliar el programa de recompensas a programas de desarme, búsqueda de personas y obtención de información relevante.
Se impulsa también la definición de “Zona de intervención policial especial”. En esa línea, la vocera evaluó que consiste en “la identificación de un área con indicadores de criminalidad elevados y sostenidos en el tiempo donde la policía tendría facultades especiales para intervenir”.
“La policía se ha empoderado”, aseguró Coudannes y pidió que “no volvamos para atrás; superamos una primera fase de emergencia y hoy necesitamos profundizar y sostener como política de Estado este camino que está dando resultados”.
Para reforzar ese concepto comparó los 54 homicidios cometidos en este tramo del año 2026, con los 180 del mismo período de 2023.
“Necesitamos que estas medidas sean debatidas, pero la ciudadanía no tiene más tiempo", cerró.