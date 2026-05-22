La noche del jueves volvió a encender una señal de alarma en la zona de la costa santafesina. Una mujer de 64 años fue sorprendida por dos delincuentes cuando intentaba ingresar a su vivienda de Colastiné Norte y logró evitar el robo gracias a la activación de la alarma domiciliaria.
Entradera frustrada en Colastiné Norte: una mujer activó la alarma y puso en fuga a dos delincuentes
La víctima, de 64 años, fue sorprendida cuando intentaba ingresar a su vivienda por el patio trasero. Los agresores la redujeron y procuraron maniatarla, pero escaparon al sonar la sirena de seguridad.
El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Las Magnolias al 6900 y es investigado como una tentativa de robo bajo la modalidad conocida como “entradera”.
De acuerdo con la información recabada por personal policial, el hecho se produjo cerca de las 20.15, aunque la intervención formal de los uniformados quedó registrada a las 21.35, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados hasta el inmueble.
Encapuchado y con guantes
Allí los agentes entrevistaron la vícitma, de 64 años, quien relató que al intentar ingresar por la puerta trasera de su casa fue interceptada por un hombre vestido con ropa oscura, encapuchado y con guantes. Según su testimonio, el sujeto la abordó de manera violenta y tras un breve forcejeo consiguió franquear el acceso junto a un segundo individuo de similares características.
La secuencia se desarrolló en pocos segundos y dentro de un clima de extrema tensión. Los intrusos intentaron reducir a la mujer colocándole cinta adhesiva en la boca y procurando maniatarla. En medio del forcejeo, la víctima cayó al suelo, aunque logró accionar el pulsador de alarma que llevaba en su llavero.
La activación de la sirena alteró los planes de los delincuentes. Temiendo ser descubiertos, ambos escaparon rápidamente del lugar y se perdieron en la oscuridad de la zona antes del arribo de los móviles policiales.
Fuentes del procedimiento indicaron que no se registraron faltantes de valor dentro de la propiedad. Sin embargo, los atacantes alcanzaron a llevarse el juego de llaves de la vivienda durante la huida.
Daños en el tejido perimetral
Los uniformados constataron además daños en el tejido perimetral del inmueble, elemento que refuerza la hipótesis de que los ladrones habían preparado previamente el ingreso al predio.
Otro aspecto señalado por los investigadores fue la escasa iluminación existente en el sector y la ausencia de cámaras de vigilancia, condiciones que suelen ser aprovechadas por este tipo de bandas.
Pese a la violencia del episodio, la mujer no sufrió lesiones físicas, aunque permanecía conmocionada por lo ocurrido.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría 28ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa. La escena quedó preservada mientras se aguardaba la intervención de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), por disposición de la fiscalía en turno.
Los investigadores intentan ahora establecer si los autores actuaron al voleo o si contaban con algún tipo de información previa sobre los movimientos de la víctima y la disposición de la vivienda. Tampoco se descarta que hayan participado más personas en tareas de apoyo o vigilancia en las inmediaciones.