Susto en la costa santafesina

Entradera frustrada en Colastiné Norte: una mujer activó la alarma y puso en fuga a dos delincuentes

La víctima, de 64 años, fue sorprendida cuando intentaba ingresar a su vivienda por el patio trasero. Los agresores la redujeron y procuraron maniatarla, pero escaparon al sonar la sirena de seguridad.