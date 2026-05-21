Mía Guadalupe Salteño Altamirano tiene hoy cinco años y su paradero es un misterio, sólo conocido por su propia madre. La pequeña vivía con su familia en la ciudad de Santa Fe pero desapareció en 2023, junto con su mamá. Desde entonces, su padre Nicolás Altamirano busca -sin éxito- volver a verla.
Interpol busca a una pequeña santafesina desaparecida años atrás junto con su madre
Los investigadores creen que la mujer sacó a la niña del país de manera irregular para llevar la a Venezuela. Ella sería imputada por sustracción, retención y ocultamiento de persona. El papá de la menor de edad no la ve desde 2023.
El hombre radicó la denuncia en la Justicia provincial en 2023. Luego de algunos meses, la causa pasó al fuero federal.
Ahora, la fiscal coadyuvante Natalia Palacín y el fiscal coadyuvante Juan Claudio Aguirre, del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita establecer el paradero de Mía.
La investigación analiza presunta sustracción, retención y ocultamiento de persona. Estos serían los delitos que se imputarían a la mamá, ante la sospecha de que sacó del país de manera irregular a la menor de edad para llevarla a Venezuela, de donde es oriundo el hombre que hoy es su pareja.
La investigación se inició a partir de una denuncia formulada el 25 de agosto de 2023 por el padre de la niña ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe.
Posteriormente, luego de la declaración de incompetencia de la justicia provincial, las actuaciones fueron remitidas al fuero federal y quedaron radicadas en la Unidad Fiscal Santa Fe (hoy a cargo del doctor Jorge Gustavo Onel) el 3 de septiembre de 2024.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Fiorella Abigail Salteño habría sustraído, retenido y ocultado a su hija, manteniéndola fuera del contacto con su padre y trasladándola fuera del territorio nacional sin autorización paterna.
Desde que el caso quedó radicado en sede federal, la fiscalía dispuso y coordinó numerosas medidas investigativas orientadas tanto a reconstruir lo ocurrido como a establecer el paradero actual de la niña.
Entre las medidas tomadas, se requirieron tareas al Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe para analizar perfiles y publicaciones en redes sociales.
Por otra parte, se solicitaron informes a organismos públicos nacionales y se recibieron declaraciones testimoniales con el objetivo de reunir información útil sobre posibles lugares de residencia o tránsito.
En ese marco, se requirió información a Meta Platforms S.A. respecto de cuentas de redes sociales presuntamente utilizadas por la investigada, incluyendo registros de direcciones IP.
Con intervención de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se efectuó la georreferenciación de esos accesos, de cuyo análisis surgieron registros asociados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes vinculados al estado de Mato Grosso do Sul.
Alerta amarilla
Asimismo, distintas declaraciones testimoniales incorporadas a la causa orientaron parte de la investigación hacia la República Bolivariana de Venezuela, particularmente por posibles vínculos familiares de la pareja de la investigada, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.
La fiscalía también solicitó informes a distintos organismos nacionales, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Secretaría de Derechos Humanos y COELSA, a fin de verificar movimientos migratorios, eventuales traslados, cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con las personas investigadas.
En el plano internacional, se requirió cooperación a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, con intervención de los Ministerios Públicos de Brasil y Venezuela.
Asimismo, Interpol dispuso la publicación de una notificación amarilla respecto de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una herramienta internacional destinada a la localización de personas desaparecidas, especialmente menores de edad.
Más medidas
En el marco de esas medidas, también se impulsaron pedidos de información a organismos venezolanos, entre ellos la empresa de telecomunicaciones DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el objetivo de obtener datos que permitan confirmar o descartar posibles domicilios, líneas telefónicas, lugares de residencia o establecimientos educativos vinculados con la niña.
De acuerdo con los informes incorporados hasta el momento, la niña Mía Salteño Altamirano, su madre Fiorella Salteño, y la pareja de ésta, Pedro Luis Sáez Castillo, no registran ingresos ni egresos formales del territorio nacional a la fecha de la denuncia.
A su vez, la CNRT informó que no se registraron viajes en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas. Esos elementos refuerzan la hipótesis de que el egreso del país podría haberse realizado por pasos no habilitados y sin controles migratorios formales.
Actualmente, la Unidad Fiscal Santa Fe continúa desarrollando medidas tendientes a localizar a la niña, verificar posibles domicilios en el exterior y obtener información que permita restablecer contacto institucional con ella, resguardando especialmente su interés superior.
En ese contexto, la fiscalía dispuso medidas de difusión pública tanto en medios nacionales como extranjeros y solicita que cualquier persona que cuente con información útil sobre el paradero de Mía se comunique con las autoridades competentes o con la Unidad Fiscal Santa Fe a la línea telefónica de WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico [email protected].