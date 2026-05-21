Causa en la Justicia Federal

Interpol busca a una pequeña santafesina desaparecida años atrás junto con su madre

Los investigadores creen que la mujer sacó a la niña del país de manera irregular para llevar la a Venezuela. Ella sería imputada por sustracción, retención y ocultamiento de persona. El papá de la menor de edad no la ve desde 2023.